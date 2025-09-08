Ayuso contesta a Sánchez: "Ya es socio de la narcodictadura de Venezuela, aliado de las mafias de tráfico de personas y ahora, del terrorismo de Hamás"

El portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, no solo no ve genocidio en lo que ocurre en Gaza sino que califica el asedio y la masacre como una "lucha contra el terrorismo del Estado democrático de Israel". Es, en sus palabras, "una guerra no solo para proteger a la población israelí y su Estado, sino también contra la barbarie terrorista que viene contra todos nosotros".

Díaz-Pache se ha expresado así después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase nueve medidas urgentes "para detener el genocidio en Gaza", entre ellas el embargo de armas. Para el Partido Popular de Madrid de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "el Gobierno de Pedro Sánchez ya es socio colaborador de la narcodictadura venezolana, aliado de las mafias que trafican con personas y ahora también aliado del terrorismo de Hamás".

Díaz-Pache ha además atacado a Sánchez por sus palabras acerca de la ausencia de una bomba nuclear en España. "¿Y si las tuviera qué? ¿Una bomba nuclear en Tel Aviv? ¿Eso es lo que pretende hacer?", ha dicho el portavoz del PP, quien además ha incluso acusado al Gobierno de España de financiar los túneles de Hamás.

Por su parte, Ayuso tan solo ha reaccionado al anuncio de Sánchez con un mensaje en redes sociales. Si hace unos días la presidenta de la Comunidad de Madrid comparó las protestas en La Vuelta ciclista a España con el atentado terrorista de Múnich que mató a once atletas israelíes, en esta ocasión ha utilizado el atentado ocurrido en Jerusalén para atacar al presidente del Ejecutivo. "Los terroristas que hoy mismo han matado a un español en Israel aplauden a Sánchez. Y toma esas decisiones sin explicaciones en el Congreso", ha escrito la presidenta madrileña.

Otro político del PP madrileño que también ha negado que en Gaza haya un genocidio es el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha asegurado que la izquierda utiliza ese término para "acabar con el Estado de Israel".

La reacción del PP de Madrid está muy lejos de la Génova. Si bien Alberto Núñez Feijóo tampoco habla de genocidio y también critica a Pedro Sánchez y al Gobierno, al menos ha calificado de "inadmisible" lo que está haciendo Israel.