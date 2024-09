Ayuso dice ahora que sí se reunirá con Sánchez en Moncloa si no se aborda la financiación autonómica

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sí acudirá a reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si en la cita no se aborda la financiación autonómica, según han confirmado fuentes de su entorno a Europa Press.

Sánchez anunciaba esta semana que convocaría bilateralmente a cada uno de los presidentes autonómicos a una reunión de trabajo en la Palacio de La Moncloa durante las próximas semanas, una vez culminado el periodo electoral en todos los territorios.

Un día después, Ayuso pidió a los dirigentes regionales del PP no acudir a estas citas individuales si antes no se convocaba una Conferencia de Presidentes. Sostenía que el presidente iba a intentar "sobornarles uno a uno", buscando "blanquear la ruptura territorial", y pedía a sus compañeros que no cayesen en la "estrategia de intentar comprar comunidades".

Por su parte, la dirección nacional del PP dejaba en manos de sus 'barones' el acudir o no. Ya este viernes, en el marco de la cumbre de presidentes 'populares' que el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado en el Palacete de los Duques de Pastrana en Madrid, entre todos los dirigentes han suscrito el compromiso de que no negociarán en foros multilaterales la financiación pero no han cerrado la puerta a acudir a las reuniones con el presidente.

La propia presidenta ha seguido esta línea en su intervención ante los medios y, después de celebrar la "unidad" del partido en cuanto no abordar la financiación por separado, ha admitido que claro que ella quisiera, como le ocurre a otros presidentes, ser atendida en La Moncloa para abordar "los problemas singulares" que tienen su región.

En todo caso, se ha reafirmado en que "todo aquello que tenga que ver con la caja común y con los intereses de todos los españoles en su conjunto" debe hablarse entre todos, solo "en un foro leal con luz y taquígrafos".