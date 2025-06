Azcón culpa a la AEMET de no avisar de la tormenta que afectó a varias comarcas de Aragón

Europa Press via Getty Images

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha reprochado este lunes la falta de precisión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la previsión de la tormenta que el pasado viernes causó graves daños en varios municipios de las comarcas de Belchite, Daroca y Bajo Martín,ya que el aviso emitido fue de nivel naranja, cuando “la realidad ha sido muchísimo más que una emergencia roja”.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios en Almonacid de la Cuba, la última de las localidades que ha visitado esta mañana, en un recorrido que ha incluido Villar de los Navarros, Azuara y Letux, donde ha comprobado el malestar de los vecinos afectados, algunos de los cuales le han increpado ante la falta de ayudas urgentes.

Críticas a la previsión meteorológica

Azcón ha reclamado la apertura de un debate sobre la eficacia de la Aemet tras constatar que la información trasladada a los ayuntamientos fue insuficiente. “Lo que les llegó fue una alerta naranja, ni siquiera una roja, y lo que ha ocurrido ha sido una de las emergencias más destructivas”, ha lamentado Azcón.

A su juicio, es imprescindible que la agencia “sea más realista y eficaz” en sus previsiones para que los municipios puedan anticiparse a fenómenos tan extremos como el registrado en los últimos días.

Revisión de estudios hidrológicos y del papel de la CHE

El presidente autonómico ha pedido también una revisión de los estudios hidrológicos en Aragón y de las autorizaciones concedidas para construir en cauces de ríos. “Hay muchísimo trabajo por hacer, porque muchas autorizaciones eran incomprensibles”, ha afirmado.

En este sentido, ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) una actitud más flexible que permita ejecutar obras de defensa y limpiar los cauces. “Tiene que tomar decisiones más inteligentes de las que ha venido tomando hasta ahora”, ha insistido.

Valoración de daños y prioridades de actuación

Azcón ha confirmado que los daños, que este domingo el consejero de Fomento, Octavio López, evaluó en seis millones de euros, son cuantiosos y que las infraestructuras, tanto municipales como autonómicas, han quedado muy afectadas.

Aunque se actuará por la vía de urgencia, ha reconocido que “no se podrán solucionar los problemas de hoy para mañana” y en esta fase ha destacado como prioridad las labores de limpieza, que se reforzarán con medios propios del Gobierno de Aragón, brigadas forestales y empresas privadas contratadas de emergencia.

Sin intervención de la UME

Preguntado por quejas como la del presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez-Quero, por no haber elevado el Plan de Protección Civil para la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Azcón ha asegurado que no está sobre la mesa, ya que su labor se centra en la asistencia a personas en peligro y “ahora ya no se trata de socorrer, sino de limpiar”.

El presidente ha anunciado que este viernes se aprobará un decreto con ayudas y ha recordado que desde el sábado se está tramitando la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

Una declaración que para Azcón es "absolutamente necesaria e incuestionable” y que ha pedido al Gobierno de España que apruebe “lo antes posible” para que las ayudas lleguen con rapidez.

Apoyo a los vecinos y compromiso institucional

Sobre el malestar de los vecinos en municipios como Azuara, Azcón se ha mostrado comprensivo. “Estaríamos indignados si nos pasara lo mismo. Es un grito de ayuda que debemos escuchar y atender”, ha dicho al tiempo que ha reiterado el compromiso del Gobierno de Aragón de mantenerse presente más allá de los primeros días. “Lo más importante que nos piden los vecinos es que no nos olvidemos de ellos”, ha concluido.