Bárbara Goenaga cuenta cómo está Borja Sémper: "Va todo muy, muy bien"
"Esta mañana hemos recibido un montón de mensajes de cariño, de apoyo, de preocupación y no nos gustaría que pensarais que algo va mal con Borja".
La actriz Bárbara Goenaga ha tranquilizado a sus seguidores acerca del estado de salud de Borja Sémper, el portavoz nacional del PP, además de su marido, que en julio fue diagnosticado de cáncer.
Este lunes, en la sesión de control en el Congreso, el portavoz de ERC Gabriel Rufián comenzó su intervención enviándole "un abrazo y mucha fuerza" y se refirió a él como "un amigo que seguro que nos está viendo y que está luchando". El socialista Patxi López también le deseó una pronta recuperación y ambos mensajes instalaron cierta preocupación sobre el popular.
Esta tarde, Goenaga, a través de Instagram Stories ha mandado un mensaje de agradecimiento tras haber recibido numerosas muestras de cariño.
"Me está dando un poco de apuro hacer este vídeo, pero esta mañana hemos recibido un montón de mensajes de cariño, de apoyo, de preocupación y no nos gustaría que pensarais que algo va mal con Borja. La realidad es que va muy, muy bien", ha tranquilizado.
Goenaga subraya que la quimio ha sido "no dura, durísima", y que ese es el motivo por el que el político no está saliendo en público, pero ha recalcado que "está todo prácticamente ya perfecto".
"Pronto saldrá ya con su pelazo y volveremos a la normalidad. Pero gracias por todo vuestro cariño", ha incidido.
En julio, desde la sede del PP, Sémper comunicó que padece un tumor cancerígeno, que le había sido detectado en un chequeo rutinario y que quería contarlo porque su físico iba a experimentar "alteraciones". El portavoz contó que iba a someterse a un "tratamiento exigente".
"Ha sido una suerte, dentro de la inmensa jodienda, que se haya encontrado en una fase muy primigenia, por lo que la expectativa médica es de curación", apostilló. "Espero que dentro de no demasiado tiempo podamos celebrar una recuperación y podamos celebrar mi curación", deseó.