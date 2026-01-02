Cae el número de migrantes que llegaron a España de forma irregular en 2025: un 42,6% menos

Un total de 36.775 migrantes han llegado a España de forma irregular en 2025, lo que supone una disminución del 42,6% respecto al año anterior, cuando arribaron 64.019 personas, según se desprende del balance publicado por el Ministerio del Interior, con datos acumulados desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Estas cifras confirman el cambio de tendencia tras los repuntes observados en 2023 y 2024, años en los que las llegadas irregulares superaron las 56.800 y 63.900 personas, respectivamente, situándose entre los niveles más altos de la última década. El máximo histórico continúa siendo 2018, con 64.298 llegadas.

En 2025, por vía marítima han arribado a España 32.925 migrantes, un 46,4% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando llegaron 61.372 personas. Lo han hecho a través de 1.235 embarcaciones, 575 menos que el año anterior.

En Canarias han entrado por vía marítima 17.788 personas, lo que supone un descenso del 62% en un año pues en 2024 ascendieron a 46.843. Han llegado al archipiélago en 263 embarcaciones, 429 menos que en 2024.

Mientras tanto, a la Península han llegado 7.787 personas por vía marítima, un 9,4% menos que en 2024, cuando arribaron 8.598. Lo han hecho a través de 561 embarcaciones, 193 menos que el año anterior. Sin embargo, la llegada por vía marítima de migrantes sí que ha aumentado en Baleares, donde se han registrado 7.321 llegadas frente a las 5.882 de 2024, lo que supone un aumento del 24,5%. En esta zona, las embarcaciones han subido de 349 a 401.

Por otro lado, el balance de Interior recoge que las llegadas por tierra a Ceuta y Melilla se han incrementado este año con respecto al anterior: de 2.647 en 2024 han pasado a 3.850 en 2025, es decir, que han aumentado un 45,4%. En este sentido, las llegadas a Ceuta han aumentado un 39,2%, con 3.523 personas, y las llegadas a Melilla, un 181,9%, con 327.

Por vía marítima, a Ceuta llegaron 4 migrantes, frente a los 28 del año anterior (un 85,7% menos) y a Melilla 25 frente a los 21 de 2024 (un 19% más).

2025, año de descenso

En comparación con otros ejercicios, los datos de 2025 sitúan este año por debajo de cinco de los últimos ocho años, solo por encima de 2017 (28.349), 2019 (32.513) y 2022 (30.048). Durante el periodo intermedio, España registró cifras superiores en 2018, 2020, 2021, 2023 y 2024.

Por orden de número de llegadas de forma irregular a España en los últimos años, en primer lugar se encuentra el 2018, con 64.298; le sigue 2024, con 63.970; 2023, con 56.852; 2021, con 41.945; 2020, con 41.861; 2025, con 36.775; 2019, con 32.513; 2022, con 30.048; y 2017, con 28.349.