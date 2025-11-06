Calviño desvela por qué casi deja el Gobierno en 2020 y otras confesiones: de Pablo Iglesias a C's

Nadia Calviño, quien estuvo a las riendas de la vicepresidencia primera y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha roto este jueves una suerte de silencio que la definía. Aunque eran de sobra conocidas sus reticencias ante las políticas que demandaron el ala de Unidas Podemos en el primer Ejecutivo de coalición progresista, o algunos socios del acuerdo de investidura de Sánchez, Calviño siempre se ha caracterizado por un formalismo expreso que evite cualquier turbulencia que pueda afectar a su cartera. En una entrevista con la Agencia EFE, se ha mojado sobre ciertos asuntos de aquella etapa.

Calviño, en la actualidad la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), tiene prevista hoy la presentación de su libro Dos mil días en el Gobierno (Penguin Random House), pero ya ha dejado buenos anticipos, incluso hablando sobre su relación con el exvicepresidente segundo Pablo Iglesias o de su opinión sobre Ciudadanos (C's). Como el de lo que pasó el 20 de mayo de 2020. Aquel día, la que es considerada como la artífice del actual esplendor económico -en datos macro, claro- de España, estuvo sopesando abandonar el Gobierno.

¿Por qué? Calviño no ha escondido que la razón estaba en un acuerdo a tres bandas, entre el PSOE -recordemos que Calviño es independiente, no tiene carné socialista-, Podemos y EH Bildu. Habían acordado la "derogación íntegra" de la reforma laboral del Partido Popular de Mariano Rajoy, una postura en la que Economía siempre ha actuado como un contrapeso a, por ejemplo, las reclamaciones del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, que buscaba una contrarreforma más exhaustiva, con el acento en la indemnización del despido por los días de trabajo -nunca se dejó atrás los 21 días por mes de la reforma de Fátima Báñez-.

La llamada a Sánchez que evitó la marcha de Calviño

"Sí, fue un momento en el que claramente me planteé cuál era mi papel o qué sentido tenía seguir adelante. Afortunadamente, la situación se encauzó esa misma noche", relató la exministra a EFE, indicando que eso pasó por una llamada con el propio Pedro Sánchez. "Por la noche conseguí hablar con el presidente, con el que compartí mi preocupación y al que transmití que, si ese era el plan, yo no sabía qué hacía en el Gobierno", explica. Sí, el PSOE tuvo que rectificar en ese pacto, tras la llamada con Sánchez.

"La prioridad era mantener el apoyo de los empresarios y la estabilidad económica"

¿Por qué esa posibilidad? Porque "cualquier mensaje radical era inoportuno en una situación tan delicada para la economía, en la que la prioridad era mantener el apoyo de los empresarios y la estabilidad económica y financiera". Así fue como se resolvió lo que describe como la "semana 'horribilis', en la que había tenido que gestionar la primera brecha abierta por los socios de Gobierno en el ámbito económico y había salido vencedora".

Calviño, sobre Iglesias y el (no) acuerdo con el Ciudadanos de Albert Rivera

Otra de las cuestiones claves de este libro es que Calviño también habla sobre cómo era su relación con Unidas Podemos y socios como EH Bildu. "Hablé poco con los socios minoritarios del Gobierno", reconoce, para pasar a hablar de su relación con Pablo Iglesias. Calviño asegura que solo habló de trabajo con el cofundador de la formación morada cuando éste le contactó para trasladarle lo que debía ser incluido en el primer paquete de medidas de respuesta a la pandemia -Iglesias estaba al cargo de Derechos Sociales y Agenda 2030-, de cara a su convalidación parlamentaria.

Con todo, Calviño vuelve a poner por delante "el valor añadido" de la coalición para España, puesto que "con tantas situaciones de crisis ha contribuido a la paz social, a la estabilidad y a la convivencia en las calles". Una suerte de más en la parte positiva de la balanza que en la negativa. Y, sobre Yolanda Díaz, con quien también son de sobra conocidos los choques en el pasado no dedica una sola línea en todo el libro. También elude responder a las críticas de Díaz de cuando Calviño entró de lleno en la negociación con la patronal.

"[Albert Rivera se vio] cegado con la posibilidad de sobrepasar al PP"

Con todo, hay un detalle a tener en cuenta, pero que no tiene que ver con Unidas Podemos, sino con la formación que no llegó a firmar un acuerdo con el PSOE. Los famosos coros en Ferraz: "¡Con [Albert] Rivera, no!". Sobre el primer líder de Ciudadanos, ha asegurado que tuvo "oportunidad perdida" de formar un gobierno de corte centrista y progresista después de las generales del 2019 y que se vio "cegado con la posibilidad de sobrepasar al PP, algo que los medios de comunicación afines le prometían, y sin pensar por un segundo en el interés del país".