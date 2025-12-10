Leire Díez: ascenso, giro y caída de la exmilitante socialista detenida por contrataciones públicas

Un embrollo. Esa es la palabra que mejor define la situación en la que se encuentra Leire Díez (52 años, Bilbao) tras su detención este miércoles. La exmilitante socialista pasó de ser una completa desconocida a ocupar titulares y aparecer junto a figuras relevantes del Partido Socialista. Desde que su nombre saltó a los medios, Díez está imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, pero su aparición en el mapa político y mediático tiene un recorrido preciso.

A nivel biográfico, según su Linkedin, se licenció en los años noventa en Ciencias de Información en la Universidad del País Vasco. Tras ello pasó a ser teniente de alcalde por el PSOE en Vega de Pas (Cantabria) y apoyó a Pedro Sánchez en campañas de redes sociales. Además, Díez fue directora de Relaciones Institucionales para la empresa pública Correos a propuesta de Juan Manuel Serrano, que había sido jefe de gabinete del líder del PSOE.

El camino a la 'fama'

La historia reconocida comenzó con la filtración de varias grabaciones que dejaban al descubierto las intenciones de la entonces militante socialista. En ellas se revelaba su propósito de obtener información comprometida procedente de la Fiscalía, de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil e incluso de algún juez. Entre los nombres mencionados figuraban el teniente coronel de la UCO, Antonio Balas, y el fiscal anticorrupción José Grinda. Aun así, para el público general, Díez seguía siendo una desconocida… hasta que protagonizó uno de los episodios más llamativos del año.

El pasado 4 de junio, Díez convocó a los medios para ofrecer explicaciones sobre las informaciones que empezaban a rodearla. La escena fue peculiar: los fotógrafos, sorprendidos, la retrataron durante más de media hora mientras ella posaba sin prisa. Después, se ajustó las gafas y leyó un discurso de varios folios. La presentación sobraba: El Confidencial había publicado que había intentado obtener datos sensibles de mandos de la UCO en una conversación con el empresario Alejandro Hamlyn, imputado por corrupción. "Ni fontanera ni cobarde", afirmó al inicio de su intervención.

"Creo que se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Ni me van a intimidar ni voy a renunciar a mis convicciones", añadió para sostener la línea defensiva que mantiene por el momento: que sus actuaciones respondían a su labor profesional y que estaba trabajando para publicar un libro con toda la información conseguida con sus años de investigación. Pero la sorpresa llegó al terminar. Víctor de Aldama, comisionista del caso Koldo y presunto líder de una red de fraude de IVA en hidrocarburos, irrumpió en la sala para increparla y llamarla "mentirosa", un momento que no pasó inadvertido para nadie.

La causa de la investigación

En la causa que afecta a Díez figura también el empresario Javier Pérez Doslet, quien supuestamente la habría ayudado a obtener la información comprometida. El objetivo, según la investigación, habría sido frenar o neutralizar las pesquisas abiertas contra distintos miembros del Partido Socialista. En la causa también se investigan presuntos sobornos, como el que habría realizado el periodista y amigo de Díez, Pere Rusiñol, al fiscal José Grinda, ofreciéndole información sobre su superior, Alejandro Luzón.

Tras hacerse público todo este entramado, y después de que ella misma solicitara su baja del PSOE en junio, su nombre empezó a relacionarse también con las altas esferas del partido. En concreto, con quien era entonces el número dos de la formación, Santos Cerdán, para quien presuntamente Díez habría actuado como intermediaria. Ella se habría calificado a sí misma como "mano derecha" de Cerdán. Poco después, el segundo Pedro Sánchez fue apartado de todas sus responsabilidades tras un informe de la UCO que lo situaba como uno de los presuntos artífices de un sistema de mordidas y comisiones en el que también habrían participado José Luis Ábalos y Koldo García.

La dupla detenida y por qué están relacionados

La detención que se ha producido este miércoles llega meses después de que Díez estuviera en el epicentro de muchas de las tramas que están ahora en curso. Además del tráfico de influencias y cohecho, la investigación apunta ahora también a contratos públicos bajo sospecha. Junto a ella, también ha sido detenido Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). Ante esta situación, en la que parece que el PSOE vuelve a encontrarse contra las cuerdas después de numerosos escándalos, la portavoz del partido, Montse Mínguez, ha recordado que Díez ya no es militante de la formación. "Es tiempo de justicia", ha llegado a decir.

Por poner en contexto de esta dupla detenida: Díez fue extrabajadora de la empresa pública Correos, que depende de la SEPI. Por su parte, Vicente Fernández trabajó en Servinabar, empresa investigada en el caso Koldo, después de dimitir en 2019 como presidente de la SEPI al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla). Servinabar es una empresa vinculada con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se quedaba con un 2 % de cada adjudicación que lograba Acciona.

Además, la detención se produce un día después de que el juez de la investigación, Arturo Zamarriego, descartase la petición de la exmilitante de anular las grabaciones que la llevaron a su imputación porque, por el momento, ni siquiera han sido sometidas a un examen pericial. Estas mismas fueron realizadas por el fiscal Ignacio Stampa y, en ellas, ella se presentaba como persona cercana a Cerdán. En esa petición, la abogada de Díez alegaba que con estas grabaciones se habían vulnerado sus derechos a la intimidad, al secreto de las comunicaciones, al derecho a no declarar contra sí misma y, a no confesarse culpable, como garantías del derecho de defensa.

Hasta dónde pueda llegar la investigación y lo que trataba de hacer Díez con sus estrechos lazos dentro del partido sigue siendo un misterio y algo que tratarán de resolver los tribunales. Su contacto directo con empresarios y miembros de la UCO, además de sus presuntas intermediaciones con pesos pesados del Partido Socialista apunta a que este hueso va a ser más duro de roer de lo que se podría esperar en un comienzo, en el que se trataba de una absoluta desconocida dentro de la escena política. Por el momento, Díez pasará su primera noche en prisión en un final de año de vértigo para el partido en el que un día fue militante.