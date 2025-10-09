Cerdán pide que se suspendan las declaraciones de Ábalos y Koldo de la próxima semana

La defensa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha pedido al magistrado instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente que suspenda las declaraciones del exministro José Luis Ábalos y del exasesor ministerial Koldo García fijadas para los días 15 y 16 de octubre.

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, los abogados de Santos explican al magistrado que esos días tienen fijados otros señalamientos en otra sede judicial.