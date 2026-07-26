Alquilan un "pasillo" en Madrid por más de 1.000 euros al mes: "Tienes que ir doblado para entrar"

Una mujer recibiendo la llave de su nuevo hogar, convirtiéndose en una nueva propietaria en el mercado inmobiliario.

Alquileres como este deberían estar sancionados con multas económicas. La crisis de la vivienda continúa haciendo estragos y muchos propietarios se lucran de ello, poniendo los precios por las nubes.

El siguiente vídeo es una buena prueba de ello. La cuenta de TikTok @le_petit_patito se hace eco de un anuncio subido en un conocido portal inmobiliario que ha llamado la atención de muchos.

La vivienda en cuestión está ubicada en el barrio madrileño de Chueca, y sus propietarios lo alquilan por más de 1.000 euros al mes. Con apenas 48 metros cuadrados y tratándose de una buhardilla, está claro que el precio es del todo excesivo.

El piso en cuestión es para verlo. La propietaria de la cuenta mencionada anteriormente lo define como un "pasillazo", haciendo alusión a la estrechez de sus dimensiones. Para empezar, la cocina está en la misma entrada de la casa.

"Corred, que vuela"

Observando las imágenes destaca que electrodomésticos como el frigorífico esté encajonado entre los pilares que sostienen el techo. "Lo que está disociado es el fregadero", señala esta cuenta, que alucina con la curiosa distribución de la cocina.

A parte, hay una zona de lavandería "con espacio y altura para una lavadora". Más adelante, hay un pasillo para colgar "recuerdos de viajes". Pero lo más llamativo está en el salón-dormitorio. En esta sala hay una "plataforma wabi-sabi perfecta para tomar el té".

En esta sala hay una "plataforma wabi-sabi perfecta para tomar el té" o lo que es lo mismo, una pequeña mesa donde en lugar de sillas hay cojines para sentarte de rodillas. La escasa altura del techo impide sentarse de otra forma.

Respecto al sofá, de dos plazas, de nuevo el techo bajo solo permite que uno de las personas esté sentada correctamente, mientras que la otra solo podría estar tumbada. Y con la cama, ocurre exactamente lo mismo: "Ojo escogiendo el lado".

Finalmente llega al baño, que tiene bañera, pero donde solo puedes estar de pie en uno de los extremos, pues en el otro te golpearías con el techo. El piso incluye una pequeña terraza, por llamarlo de alguna forma. Todo un "lujo".