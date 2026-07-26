"No caben más turistas": decenas de miles de personas vuelven a salir a la calle en Mallorca para exigir un recorte del turismo

Los organizadores cifran la asistencia en 70.000 personas, mientras que la Policía Nacional la rebaja a 25.000.

Mallorca ha vuelto a convertirse este domingo en escenario de una multitudinaria protesta contra el modelo turístico de la isla. Decenas de miles de personas han recorrido las calles de Palma para reclamar a las administraciones un cambio de rumbo y exigir una reducción del número de visitantes. La manifestación ha reunido a 25.000 personas, según la Policía Nacional, y a 70.000, según la organización.

Convocada por la plataforma 'Menys turisme, més vida' y respaldada por cerca de 50 entidades sociales, la movilización ha lanzado un mensaje directo a las instituciones locales, autonómicas y estatales: "No caben más turistas".

Los organizadores consideran que este es el último verano antes del ciclo electoral de 2027 para que los responsables políticos adopten medidas que limiten el crecimiento del turismo en la isla.

"Solo aceptaremos el decrecimiento turístico"

La marcha, que arrancó poco después de las 19.00 horas, concluyó con la lectura de un manifiesto en el que la plataforma defendió que el único camino posible pasa por reducir el volumen de visitantes.

"Solo aceptaremos el decrecimiento turístico como solución", sostuvieron los portavoces, que consideran que Mallorca ha superado su capacidad de acogida, según declaraciones publicadas en EFE.

Durante el acto insistieron en que la isla ya no puede absorber más presión turística. "No caben más coches, no caben más hoteles, no caben más alquileres turísticos, no caben más franquicias de café, comida rápida o tartas de queso y no caben más turistas", afirmaron ante los asistentes.

La vivienda, en el centro de las protestas

Uno de los principales argumentos de los convocantes fue el impacto del turismo sobre el acceso a la vivienda. Según expusieron durante la lectura del manifiesto, más de 105.000 viviendas de Mallorca están destinadas al uso turístico, tanto de forma legal como ilegal, una situación que, a su juicio, agrava una crisis residencial que califican de "sin precedentes".

"La turistificación invadió nuestras costas, después nuestros pueblos y nuestras ciudades, y actualmente está ocupando nuestras casas", denunciaron. Para la plataforma, el crecimiento del alojamiento turístico ha reducido la oferta residencial para los habitantes de la isla y ha contribuido al incremento de los precios del alquiler y de la compra de vivienda.

Presión sobre el territorio y los servicios

Los organizadores sostienen que el actual modelo turístico está teniendo consecuencias que van más allá del mercado inmobiliario.

Entre los problemas que atribuyen al incremento continuado de visitantes figuran la saturación de las carreteras, la presión sobre los recursos naturales, la masificación de playas y espacios públicos y la transformación del comercio local por establecimientos orientados exclusivamente al turismo.

Por ello, reclaman políticas que reduzcan la dependencia económica del turismo y prioricen la calidad de vida de los residentes frente al aumento constante del número de visitantes.