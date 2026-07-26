Una ola de calor revela un jardín secreto que había permanecido oculto durante 350 años en una mansión señorial

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas cada vez se hace más complicado cuidar los jardines. Plantas secas, césped amarillo, una imagen muy propia a estas alturas del año. Pero en un jardín con este paisaje ha sucedido algo inédito. Según publica el británico Metro, un antiguo jardín se ha asomado entre la hierba quemada durante una ola de calor.

Tal y como reza la publicación, este antiguo enclave volvió a aparecer en 2022 "en medio de una ola de calor abrasadora", que llevó a la región a unas temperaturas históricas, superando incluso los 38 grados.

Los expertos consultados en el medio de comunicación creen que podría tratarse del jardín del que disfrutaba la familia Chatsworth. El jardin decora "una de las grandes casas tesoro" de Inglaterra. De finca ha sido propiedad de la familia desde 1549.

Preocupación en Reino Unido por las extremas temperaturas

Los responsables de la finca han asegurado en el medio de comunicación que la temperatura del jardin han superado los 30 grados en mayor, junio y julio. Esto quiere decir que la urbanización se ha visto un 33% más soleada de lo normal registrando 530 horas de luz.

Desafortunadamente, "la lluvia escaseó". "Aunque la ola de calor de 2022 fue la más extrema registrada, las horas de sol y milímetros de lluvia registrados entre 2022 y la actualidad muestran un cambio en el clima de Chatsworth hacia primaveras soleadas, periodos prolongados de sequía y ocasionales episodios de lluvias muy intensas", lamentan en conversación con el periódico.

Asimismo, un vídeo de YouTube del jardín desenterrado subido por Chatsworth muestra cómo varios solares cercanos se están volviendo marrones con el calor. El sureste de Inglaterra no registró lluvias del 2 al 18 de julio, el tramo seco más largo desde 1995. Un clima extremo para un lugar acostumbrado a la humedad, al agua, a la lluvia constante.

Según se explica, los jardineros de finca de Reino Unido se han visto obligados a aumentar la materia orgánica del suelo para mantenerlo húmedo durante más tiempo. Además, en un número creciente de partes de la isla británica se deberá hacer lo mismo puesto que se limitará el riesgo.