Begoña Gómez recurrirá la retirada de su pasaporte impuesta por el juez Peinado

Begoña Gómez recurrirá. Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará un recurso contra las medidas cautelares que le ha impuesto el juez Juan Carlos Peinado a la hora de enviarla a juicio por cuatro delitos, entre los que figuran la retirada de su pasaporte, según han informado fuentes de su entorno.

Peinado ha enviado a un juicio con jurado a Gómez por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, y a su asesora Cristina Álvarez por los mismos hechos.

En el auto de apertura de juicio, difundido este sábado, Peinado también impone como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohíbe la salida del territorio nacional y la obliga a comparecer ante el juzgado quincenalmente. Todas estas medidas, agregan las mencionadas fuentes, serán recurridas por la defensa de Gómez, aunque la decisión de enviarla a juicio oral no puede recurrirse.

Además de Gómez y Álvarez, también irá a juicio el empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.