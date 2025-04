Cuando Abascal decía que solo Meloni se libraría de los aranceles... Y no.

Muy convencido, el líder de Vox, Santiago Abascal, defendió hace apenas unos días que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se libraría de los aranceles anunciados por Donald Trump. "¿Quién parece que se va a librar? En palabras de Trump, la señora Meloni, porque le cae bien, porque no se ha convertido en la persona antagónica de Donald Trump", dijo ante los medios... Pero se equivocó.

Se caigan mejor o peor, lo cierto es que Trump no ha diferenciado entre países aliados y adversarios. Pese a lo que aseguró Abascal, Meloni no se ha librado. Como el resto de la Unión Europea, el país de Meloni tendrá unos aranceles del 20%.

Este mismo miércoles, la primera ministra calificó de "erróneas" las tasas impuestas a los países de la UE. Según la aliada de Trump, al menos a nivel político, los aranceles estadounidenses "no benefician a ninguna de las partes".

Por su parte, Santiago Abascal, pese a que asegura que no defiende los aranceles por ir en contra de los intereses de España, sí "respeta o entiende" lo anunciado por Trump. "Cómo no vamos a respetar o a entender que cualquier líder internacional defienda sus intereses. [...] Lo que no entendemos es que nuestros líderes no defiendan nuestros intereses nacionales", señaló Abascal en una entrevista radiofónica.