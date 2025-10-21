De la bachata de Rufián, al perreo de Pablo Iglesias o el chotis de Almeida: políticos que han sacado los pasos prohibidos

Durante días, la duda ha estado sembrada, pero este lunes en La Revuelta, el diputado de ERC Gabriel Rufián la disipó: sí, es él del del vídeo del baile con la actriz Ester Expósito que ha corrido como la pólvora en redes sociales.

En las imágenes, grabadas de estrangis, se les veía bailando una bachata en un club nocturno, con soltura e incluso con peligrosidad, porque el catalán giraba incluso con la copa en la mano.

"Ella bailó con todo el mundo. Es simpatíquisima. Una de estas me tocó a mí, durante un minuto y me grabaron. La gente saca el móvil todo el rato", explicó el político, quien recalcó que "peor es robar que bailar".

Sea porque nos guste el cotilleo, sea porque nos gusta ver que los políticos que tan serios y rígidos vemos en televisión tienen también su lado humano, lo cierto es que ver bailar a un dirigente siempre llama la atención.

A raíz de la bachata de Rufián, hemos querido echar la vista atrás y recopilar otros momentos de políticos que se echan unos bailes. Desde aquí, el aplauso para todos ellos y, como diría Bad Bunny... fuiste tú mi baile inolvidable:

La gran noche de Rajoy

El expresidente del gobierno fue pillado dándolo todo en un par de bodas. Un vaso es un vaso, un plato es un plato y a Raphael siempre hay que bailarlo.

El imparable Iceta

Si a un político se le puede poner el apodo de rey de la pista, ese es Miquel Iceta, con sus Don't stop me now en la campaña de las catalanas de 2015. El exministro de Cultura se venía arriba con Queen y se convirtió en un King.

El chotis nupcial de Almeida

El alcalde de Madrid hizo un guiño a su ciudad al casarse con Teresa Urquijo con un chotis que dio para choteo... pero desde aquí decimos chapó para el que tiene la valentía de bailar sin miedo al qué dirán.

... y el de Esperanza Aguirre

Con el chotis también se atrevió la expresidenta de la Comunidad de Madrid en un Hormiguero con Pablo Motos, pero ojo, ¿sabías que también lo ha bailado con Joaquín Sabina?

El perreo de Pablo Iglesias y Mónica García

En Buenismo Bien, el entonces líder de Podemos le dio pero bien a la Gasolina.

En el mismo podcast también se arrancó con el reggetón Mónica García y no es exageración decir que la que es ahora ministra de Sanidad perreó hasta el suelo. Lo hizo.

La energía de Soraya Sáenz de Santamaría

La exministra de la Presidencia, que también le ha dado a las sevillanas, se soltó la melena en una visita a El Hormiguero, donde se sumó con soltura al baile inicial del programa.

Inés Arrimadas, ole que ole

Otra política que se ha atrevido con las sevillanas fue Inés Arrimadas. La de Ciudadanos nació en Jerez y homenajeó a sus raíces en más de una Feria de Abril de Barcelona.

Y el que no podía faltar... Abel Caballero

Si hay un político que baila más que habla, ese es el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que no duda en darle a todos los estilos, breakdance incluido.