Rufián se pronuncia sobre su famoso baile con Ester Expósito y revela qué le dijo cuando la conoció

Hace unos días saltó a las redes una de esas imágenes que, en tiempos de la inteligencia artificial, hace dudar a las redacciones. Los protagonistas eran el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, y la actriz Ester Expósito y el escenario era un after madrileño.

Ahora, Rufián, que ha estado en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, ha explicado que efectivamente esas imágenes eran reales y no era ni una IA ni un montaje de internet.

"Iba con unos amigos, principalmente con un amigo que se casa y coincidimos con otro grupo de amigos. En este caso estaba una actriz maravillosa, simpatíquisima, como Ester Expósito", ha comenzado diciendo Rufián. "Muy simpática", ha apostillado Broncano.

Ha explicado Rufián que cuando la conoció le dijo "lo valiente que era en cuanto a su significación con Gaza, alguna causa política". Broncano se ha sorprendido de que le dijese eso de primeras.

"Me parece que se la juega un poco", ha comentado Rufián. "Es la primera vez que a Ester en una discoteca le han dicho te valoro la significaciones", ha apostillado, de nuevo entre risas, Broncano.

"Ella bailó con todo el mundo. Es simpatíquisima. Una de estas me tocó a mí, durante un minuto y me grabaron. La gente saca el móvil todo el rato", ha narrado finalmente. El presentador y el político han comentado que, a diario, mucha gente los graba a escondidas y disimulan bastante mal.

Un palo a Mazón

No fue de lo único que habló Rufián en La Revuelta. Broncano aprovechó su presencia para comentarle que, después de su visita, tendría que venir un político del espectro conservador para compensar el péndulo ideológico.

"Abascal", dijo de cachondeo el diputado de ERC, algo que rápidamente rechazó Broncano. Rufián le ofreció a alguien de Junts como Carles Puigdemont y a Alberto Núñez Feijóo: "No sé, Feijóo igual quiere venir, pero divertido no es".

Eso sí, ya fuera de bromas, Rufián hizo una petición: "Lo único que te pido es que nunca jamás invites a Mazón, Mazón a prisión".