El delegado del Gobierno en Madrid: "Salvo momentos puntuales, la protesta fue pacífica"

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, se ha pronunciado este lunes sobre las escenas de protesta vividas ayer, domingo, en la última etapa de la Vuelta a España. Una recta final que tuvo que ser cancelada por motivos de seguridad ante una serie de manifestaciones propalestina de las que el propio delegado ha señalado que "los incidentes han sido mínimos, por mucho que no se nos intente poner en bucle" alguno de estos, en declaraciones a 'Hoy por Hoy' de la Cadena SER.

En esa línea, y preguntado concretamente por manifestantes saltándose las vallas de seguridad, Martín ha indicado que "salvo momentos de incidentes puntuales, el resto de la protesta fue pacífica". Así, ha destacado que "hablamos de decenas de miles de personas que ocuparon calles y plazas y no han generado ningún tipo de incidencia", apuntando al balance de los dos últimos días: "Ha habido únicamente dos detenidos en la jornada de ayer y uno en la jornada del sábado".

De esta forma, el delegado del Gobierno en Madrid ha destacado la sinergia entre los profesionales desplegados para garantizar la seguridad en el evento, resaltando también su labor y la "coordinación continua entre organizadores y fuerzas de seguridad y emergencias", además del dispositivo conjunto con la Policía Local de Madrid, que ha etiquetado de "extraordinario". También ha querido mostrar su solidaridad con los agentes heridos leves durante las manifestaciones.

Martín contesta al PP y a Ayuso: "Creo que fue capaz de ir allí a saludar, a sacarse fotos, a… desde luego, a no poner las cosas fáciles"

Por otro lado, y preguntado también las críticas vertidas desde el Partido Popular, tanto a la organización del dispositivo de seguridad como a las acusaciones al Gobierno central de alentar las protestas, Francisco Martín ha apuntado a un doble rasero de sectores de los populares que cierran filas con la parte israelí: "Después de escuchar a la señora Ayuso aplaudir con ardor, hace escasos días, una justificación miserable de los ataques israelís, no sé como se pueden atrever a señalar que nadie alienta nada sin mirarse en el espejo".

"Hemos trabajado siempre para tratar de compatibilizar el desarrollo del evento deportivo con algo que es verdaderamente fundamental, porque así lo recoge nuestra Constitución" Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid

No se ha quedado ahí sobre Ayuso, indicando que "luego creo que fue capaz de ir allí a saludar, a sacarse fotos, a… desde luego a no poner las cosas fáciles". En esa línea, Martín ha defendido que, por el contrario, "nosotros hemos trabajado siempre para tratar de compatibilizar el desarrollo del evento deportivo con algo que es verdaderamente fundamental, porque así lo recoge nuestra Constitución, como es el derecho de manifestación y la libertad de expresión".

