Pilar Alegría: "La Vuelta habría sido normal si no hubiera participado el equipo de un país genocida"

La ministra de Deportes y Educación, Pilar Alegría, se ha pronunciado sobre la cancelación ayer domingo de la última etapa de la Vuelta a España cuando restaban 60 kilómetros para que los ciclistas llegasen a la meta y a raíz de las masivas protestas propalestinas. En sintonía con otras declaraciones sobre la materia llegadas de integrantes del Gobierno, Alegría ha defendido el derecho a la protesta: "Todos sabemos que La Vuelta habría sido normal si no hubiera participado el equipo de un país genocida"

En esa línea, y a última hora de la pasada jornada, la también portavoz del Gobierno informaba, en las ondas de la Cadena SER, de las características del dispositivo, señalando que "a estas horas hay dos detenidos y 22 policías heridos leves" y al tiempo que ha destacado el trabajo y el papel llevado a cabo por las Fuerzas de Seguridad del Estado: "Lanzar mi reconocimiento y mi respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad".

"El deporte no puede ni debe ser una isla ajena al sufrimiento" Pilar Alegría, ministra de Educación y Deportes, así como portavoz del Gobierno

Asimismo, la titular de Deportes ha subrayado que "lamentamos que la etapa no se pueda completar, pero la mayoría de manifestaciones han sido pacíficas". Alegría también ha añadido que "el deporte no puede ni debe ser una isla ajena al sufrimiento que está sufriendo Gaza". Precisamente, la ministra esgrime que la lucha por denunciar lo que ocurre en la Franja y en la Cisjordania ocupada "se lleva demostrando no solamente hoy, sino cuando empezó La Vuelta a España y han trasladado un mensaje claro de solidaridad y un grito ante esta masacre".

Alegría: "Tienen que actuar con coherencia como lo hicieron en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania"

Por otro lado, la ministra de Deportes también ha abordado otra cuestión clave en el fondo del debate sobre la presión internacional a Israel. "Tienen que actuar con coherencia como lo hicieron en 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, y lo tiene que hacer ahora", ha valorado Pilar Alegría, adelantando que "esta semana va a haber una reunión del COI, desconozco cuál va a ser el orden del día, pero el primer punto debe ser el debate de esta cuestión".

"Cien mil madrileños que han demostrado que la libertad es gritar en contra de este genocidio" Pilar Alegría, ministra de Educación y Deportes, así como portavoz del Gobierno

De esta forma, la integrante del Ejecutivo de coalición ha puesto sobre la mesa que estas no tienen por qué ser la últimas imágenes que veamos de protesta en medio de una competición deportiva por un motivo similar, recordando que "¿qué va a pasar cuando empiece la Euroliga, qué va a pasar cuando el Valencia tenga que jugar contra el Hapoel?". Así, Alegría ha destacado también que "el clamor popular no puede ser ignorado" y que la muestra de apoyo ha sido contundente: "Estamos hablando que hoy en Madrid se han movilizado 100.000 madrileños y que han demostrado que la libertad es gritar en contra de este genocidio".

