Desalojan la diputación de Badajoz tras recibir un "paquete sospechoso con cables visibles" dirigido a Miguel Ángel Gallardo

La Diputación de Badajoz se ha visto obligada a desalojar en torno a las 14,00 horas de este martes a los empleados presentes en el palacio provincial en la capital pacense tras recibir un "paquete sospechoso con cables visibles". Según diferentes medios, como hoy.es, este paquete iba a nombre de Miguel Ángel Gallardo, el candidato socialista de las elecciones celebradas este pasado domingo. Finalmente ha resultado ser una falsa alarma.

En el edificio se han personado agentes de la Policía Nacional que han ayudado a desalojar a los empleados, según ha detallado la institución provincial.

Asimismo, se estaba a la espera de la llegada de agentes Tedax, especializados en neutralización y desactivación de artefactos explosivos.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado en declaraciones a Europa Press que tienen un dispositivo de seguridad establecido en la Diputación Provincial de Badajoz, en la calle del Obispo y aledaños, con la participación también de la Policía Local.

Al mismo tiempo, han señalado que los Tedax también están "en el sitio" pero que no pueden aportar más datos como el origen del mismo, dado que están "trabajando en el lugar ahora mismo".

El contenido podría ser un regalo de la ONCE

Los dos paquetes sospechosos recibidos este martes en la Diputación de Badajoz, que finalmente no contenían artefactos explosivos, podrían ser un regalo navideño de la ONCE. La sospecha de explosivos en los paquetes ha quedado en una falsa alarma tras ser sometidos a un escáner de rayos X.

Fuentes conocedoras de la investigación han confirmado a la agencia Efe que el remitente era la ONCE y que podría ser un regalo navideño de esta entidad, al estar acompañado además de un mensaje en este sentido de la organización. Según estas fuentes, la ONCE podría estar preparando un comunicado para dar más explicaciones al respecto.