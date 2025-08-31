Detenido un hombre tras apuñalar y tirar a su mujer por la ventana en Manresa (Barcelona)

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este sábado a un hombre de 35 años que presuntamente agredió con arma blanca y tiró por la ventana a una mujer, de la que tenía orden de alejamiento y que resultó herida grave, informan fuentes policiales a Europa Press este domingo.

Según avanzó 'Nació Manresa', es su mujer, el suceso ocurrió en su piso y ella fue hospitalizada con heridas graves aunque sin peligro de muerte: cayó sobre unos contenedores de basura que amortiguaron el impacto.

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que el hombre tiene unos 20 antecedentes (incluidos algunos por romper condenas) y que pasará a disposición judicial en las próximas horas o el lunes, tras ser detenido por los supuestos delitos de homicidio doloso en grado de tentativa, violencia de género y por romper condena.

A las 5.50 del sábado, los Mossos recibieron el aviso de que un hombre había agredido con arma blanca a la mujer y la había tirado por la ventana, a unos 4 metros.

Le localizaron en una gasolinera esa misma mañana, a las 7.20, cuando le detuvieron, informan las mismas fuentes.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.