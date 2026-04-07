Doce preguntas y respuestas para no perderte en el juicio a Ábalos en el 'caso Koldo'

José Luis Ábalos durante su comparecencia en la Comisión por el caso Koldo

El llamado "caso Koldo" ha pasado en apenas dos años de ser una investigación casi desconocida a convertirse en uno de los mayores quebraderos de cabeza judiciales y políticos de la legislatura.

Con múltiples ramificaciones, varios imputados relevantes y piezas abiertas en distintos tribunales, seguirle la pista no ha sido sencillo. Este martes arranca en el Tribunal Supremo el primer gran juicio, con el foco puesto en el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. Aquí te dejamos las claves para entender qué está en juego.

1. ¿Qué es exactamente el 'caso Koldo'?

En primer lugar y para contextualizar desde el inicio, ¿en qué consiste el llamado 'caso Koldo'? Se trata de una investigación judicial sobre una presunta trama de cobro de comisiones ilegales vinculadas a la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia de la covid-19. El núcleo del caso gira en torno a la compra urgente de mascarillas en 2020, en un contexto de mercado colapsado y enorme presión institucional.

La Fiscalía sostiene que se aprovechó esa situación excepcional para obtener beneficios económicos indebidos mediante la intermediación en contratos públicos.

2. ¿Por qué se llama 'caso Koldo'?

El nombre proviene de Koldo García, quien fue asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes y cuya detención en 2023 destapó la trama. Aunque no era una figura política de primer nivel, su papel como intermediario y gestor operativo lo colocó en el centro de la investigación.

3. ¿Quiénes se sientan en el banquillo?

En este primer juicio hay tres acusados principales:

José Luis Ábalos , exministro y ex secretario de Organización del PSOE.

, exministro y ex secretario de Organización del PSOE. Koldo García, su hombre de confianza.

García, su hombre de confianza. Víctor de Aldama, empresario considerado el comisionista clave.

Aldama ha reconocido parcialmente los hechos y colabora con la Justicia, lo que explica que la petición de pena contra él sea menor.

4. ¿De qué delitos se les acusa?

Las acusaciones son amplias y graves. Incluyen:

Cohecho

Tráfico de influencias

Malversación

Organización criminal

Prevaricación

Falsedad documental

Uso de información privilegiada

La Fiscalía Anticorrupción solicita hasta 24 años de prisión para Ábalos y cerca de 20 para Koldo, mientras que las acusaciones populares elevan esa cifra hasta los 30 años.

5. ¿Cuál es la supuesta trama?

Según el fiscal, los tres acusados habrían articulado un sistema para beneficiarse de contratos públicos de mascarillas adjudicados a empresas vinculadas a Aldama. La clave estaría en el "reparto de funciones".

Supuestamente, Aldama conseguía las empresas y canalizaba las operaciones, Koldo actuaba como intermediario y Ábalos, desde su posición política, habría facilitado las adjudicaciones. Todo ello con el objetivo de obtener comisiones ilegales.

6. ¿De cuánto dinero estamos hablando?

Las cifras son relevantes, aunque no gigantescas en comparación con otros casos de corrupción. En este sentido, a Víctor de Aldama se le acusa de haber obtenido unos 3,7 millones de euros, de los cuales 430.000 euros se corresponderían con comisiones ilícitas

Ante estos hechos, la Fiscalía pide multas que alcanzan los 3,9 millones. Además, se describen pagos periódicos en efectivo —unos 10.000 euros mensuales— y beneficios en especie, como viviendas o alquileres ventajosos.

7. ¿Solo se juzgan las mascarillas?

No. Aunque ese es el eje principal del juicio, también se analizan otros hechos, como la supuesta colocación irregular de personas vinculadas a Ábalos en empresas públicas.

Por ejemplo, también se investiga la contratación de la expareja del exdiputado soclialista en empresas como Ineco o Tragsatec, donde habría cobrado sin desempeñar funciones reales.

8. ¿Qué partes del caso quedan fuera de este juicio?

Como decimos, el caso cuenta con una gran complejidad y aristas que hacen complicado seguir el día a día de lo que se investiga en cada momento. Concretamente, en este proceso solo aborda una pieza concreta. El caso Koldo es mucho más amplio y sigue abierto en la Audiencia Nacional con varias líneas de investigación:

Un posible sistema de pagos en efectivo dentro del PSOE.

Presuntas comisiones en adjudicaciones de obra pública.

Otras responsabilidades políticas y empresariales, con nombres como el de Santos Cerdán.

9. ¿Qué dicen las defensas?

Ábalos y Koldo niegan los hechos, por lo que su estrategia se centra en cuestionar la credibilidad del testimonio de Aldama, defender que las compras se hicieron en un contexto de urgencia extrema y finalmente, negar la existencia de comisiones o trato de favor.

Ábalos, además, sostiene que no hay pruebas materiales que respalden las acusaciones económicas. Por su parte, Aldama reconoce delitos pero busca reducir su condena alegando colaboración con la Justicia.

10. ¿Qué importancia política tiene el juicio?

El impacto es enorme. Ábalos no solo fue ministro, sino también una figura clave del PSOE durante años. Su caída —salida del partido, renuncia al escaño y entrada en prisión provisional— ya tuvo consecuencias políticas relevantes.

El juicio puede provocar varias cosas. Por un lado, aclarar las responsabilidades individuales del exministro. También puede influir en otras investigaciones en curso y en última instancia volver a llevar al debate público -y político- la trama, que en los últimos meses ha pasado a un segundo plano.

Además, coincide en el tiempo con otro proceso de alto perfil, el del llamado "caso Kitchen", que afecta al Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy y que tras 13 años, será juzgado.

11. ¿Quiénes serán los testigos clave?

Más de 80 testigos están llamados a declarar. Entre ellos destacan figuras políticas de primer nivel como Francina Armengol o Ángel Víctor Torres, que deberán informar -de forma escrita- sobre contratos de mascarillas en Baleares y Canarias. También comparecerán responsables de empresas públicas, altos cargos y personas del entorno de los acusados.

12. ¿Qué puede pasar a partir de ahora?

El juicio se prolongará durante abril, con 13 sesiones previstas. No será televisado, pero marcará un antes y un después en el caso. A corto plazo, servirá para esclarecer los hechos de esta pieza concreta. A medio y largo plazo, puede ser determinante para el resto de investigaciones abiertas.