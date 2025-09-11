Dos detenidos por invadir el recorrido de la Vuelta a su paso por Valladolid

Agentes de Policía Nacional y Municipal han detenido este jueves a dos varones que han saltado al recorrido de la contrarreloj individual que se está celebrando por las calles de Valladolid y correspondiente a la decimoctava etapa de la Vuelta a España.

Las detenciones se han producido en la zona de la Plaza de la Universidad donde se encuentra el grupo más numeroso de manifestantes que protestan por la participación del Israel Premier Tech en la ronda española y por todo lo que está sucediendo en Gaza.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press la detención de estos dos individuos que habrían saltado las vallas para intentar impedir el paso de un corredor del equipo israelí, encapuchados y portando banderas palestinas. La actuación conjunta de agentes de los cuerpos de seguridad estatal y municipal han impedido que el incidente llegara a más. Los dos varones han sido esposados y trasladados a dependencias de la Comisaría Provincial.

Según informa la SER, ha habido otro intento de parar la carrera en el Paseo de Zorrilla con el salto de una docena de personas, si bien ha sido reducidos y, en principio, no ha habido más detenciones. Izquierda Castellana ya ha anunciado que se concentrará a las 18.00 horas ante las puertas de la Comisaría en la calle Gerona.

En los prolegómenos de la etapa, la Policía Nacional ha identificado a varios manifestantes, entre ellos el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández.