Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El 48% de los españoles tiene un miedo máximo a una guerra civil en España
Política
Política

El 48% de los españoles tiene un miedo máximo a una guerra civil en España

Sube también la preocupación por desatarse una guerra nuclear que pueda acabar con la humanidad, según un estudio del CIS. Perder a un ser querido o no poder pagar el alquiler también generan especial temor. 

Javier Escartín
Javier Escartín
Una mujer, muy preocupada
Una mujer, muy preocupadaGetty Images

¿A qué tienen miedo los españoles? El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este lunes en especial estudio para determinar cuáles son los principales temores que tiene la sociedad española actual. Y los resultados a partir de una encuesta realizada a 5.000 personas, deja titulares sorprendentes. Una de ellas es que el 48% de los españoles tienen "el máximo miedo o temor" a una guerra civil en España, y un 52,8% a una guerra mundial. Sólo un 9,3% para el primer caso y un 6% para el segundo afirman no estar preocupados o temerosos de que pueda ocurrir algo así. 

El miedo a la guerra, en un momento en el que hay desatados tres conflictos de forma simultánea (Gaza, Ucrania e Irán), supera con creces a otros planteamientos que el CIS pone sobre la mesa a los encuestados, como el deterioro ambiental (sólo el 21,1% lo sitúa como algo que le genera máximo temor), una crisis de la democracia (29,6%), una crisis económica (27%) o que le persigan por sus ideas políticas (24,2%). El porcentaje se eleva si nos referimos a que el encuestado pueda ser perseguido por un delito que no ha cometido. En este caso, el porcentaje de máxima preocupación sube al 43,7%. 

En la media referida a estos asuntos, la guerra civil (7,49 sobre 10) y la guerra nuclear (8,01) también son las que lideran. De hecho, un 78,9% de los encuestados cree que es posible que en una futura guerra se utilicen armas nucleares y un 41,7% cree que eso podría ser el fin de la humanidad. 

No poder pagar una vivienda quita el sueño a muchos

Sobre los miedos emocionales o referidos a la salud, los españoles tenemos sobre todo temor a perder a un familiar cercano (8,18 sobre 10), perder la salud (7,85) o perder la vista (7,52). Y a un 30% de los encuestados le genera un máximo miedo no poder pagar su alquiler o hipoteca y ser desahuciado, en momentos en los que los precios de la vivienda están disparados. De todas las preocupaciones expuestas (entre las que se encuentra también no tener a alguien a quien amar o tener una infección de transmisión sexual), la que menos temor genera es contrar una enfermedad como el Covid, que se queda en una media del 3,86 sobre 10. 

Sin embargo, pese a estos miedos, alrededor del 88% de los españoles asegura haber dormido bien siempre o casi todas las noches las dos últimas semanas. Pero ojo: un 18,5% dice sufrir con frecuencia sentimientos de angustia o miedo sin una causa concreta y un 14,9% toma actualmente alguna medicación (ansiolíticos o antidepresivos) para manejar el malestar emocional. Afortunadamente, la gran mayoría no tiene temor a quedarse sólo en momentos difíciles y el 90% cree que puede hablar con alguien cercano sobre ello. 

Finalmente, también una mayoría de españoles, un 89,8%, cree que los conflictos sociales están aumentando en España y casi un 77% afirma que nuestro país está sufriendo un importante retroceso democrático.

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Política

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos