El 48% de los españoles tiene un miedo máximo a una guerra civil en España

¿A qué tienen miedo los españoles? El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado este lunes en especial estudio para determinar cuáles son los principales temores que tiene la sociedad española actual. Y los resultados a partir de una encuesta realizada a 5.000 personas, deja titulares sorprendentes. Una de ellas es que el 48% de los españoles tienen "el máximo miedo o temor" a una guerra civil en España, y un 52,8% a una guerra mundial. Sólo un 9,3% para el primer caso y un 6% para el segundo afirman no estar preocupados o temerosos de que pueda ocurrir algo así.

El miedo a la guerra, en un momento en el que hay desatados tres conflictos de forma simultánea (Gaza, Ucrania e Irán), supera con creces a otros planteamientos que el CIS pone sobre la mesa a los encuestados, como el deterioro ambiental (sólo el 21,1% lo sitúa como algo que le genera máximo temor), una crisis de la democracia (29,6%), una crisis económica (27%) o que le persigan por sus ideas políticas (24,2%). El porcentaje se eleva si nos referimos a que el encuestado pueda ser perseguido por un delito que no ha cometido. En este caso, el porcentaje de máxima preocupación sube al 43,7%.

En la media referida a estos asuntos, la guerra civil (7,49 sobre 10) y la guerra nuclear (8,01) también son las que lideran. De hecho, un 78,9% de los encuestados cree que es posible que en una futura guerra se utilicen armas nucleares y un 41,7% cree que eso podría ser el fin de la humanidad.

No poder pagar una vivienda quita el sueño a muchos

Sobre los miedos emocionales o referidos a la salud, los españoles tenemos sobre todo temor a perder a un familiar cercano (8,18 sobre 10), perder la salud (7,85) o perder la vista (7,52). Y a un 30% de los encuestados le genera un máximo miedo no poder pagar su alquiler o hipoteca y ser desahuciado, en momentos en los que los precios de la vivienda están disparados. De todas las preocupaciones expuestas (entre las que se encuentra también no tener a alguien a quien amar o tener una infección de transmisión sexual), la que menos temor genera es contrar una enfermedad como el Covid, que se queda en una media del 3,86 sobre 10.

Sin embargo, pese a estos miedos, alrededor del 88% de los españoles asegura haber dormido bien siempre o casi todas las noches las dos últimas semanas. Pero ojo: un 18,5% dice sufrir con frecuencia sentimientos de angustia o miedo sin una causa concreta y un 14,9% toma actualmente alguna medicación (ansiolíticos o antidepresivos) para manejar el malestar emocional. Afortunadamente, la gran mayoría no tiene temor a quedarse sólo en momentos difíciles y el 90% cree que puede hablar con alguien cercano sobre ello.

Finalmente, también una mayoría de españoles, un 89,8%, cree que los conflictos sociales están aumentando en España y casi un 77% afirma que nuestro país está sufriendo un importante retroceso democrático.