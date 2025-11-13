El abogado general de la UE avala la amnistía de Puigdemont al asegurar que los gastos del 'procés' no afectaron a las finanzas europeas

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado este jueves sobre la financiación del procés. De acuerdo con lo expuesto por el abogado del órgano judicial, los gastos del procés no afectó a las finanzas europeas. Esta es una resolución muy importante para el futuro de Puigdemont, ya que le acerca a la amnistía en materia de responsabilidad contable.

Y no solo a Puigdemont, sino también a otros altos cargos del gobierno catalán. Sin embargo, esto no es lo único que se extrae del fallo del abogado general, ya que también establece que hay algunas disposiciones de la Ley de Amnistía sí vulnerarían la legislación comunitaria.

Entre ellas habría algunas como el hecho de que se dé un plazo de dos meses para averiguar si los gastos del procés afectaron a los intereses de la UE, o que solo puedan recurrir el archivo de las actuaciones la Fiscalía, pero no las acusaciones populares.

Asimismo, señala también que aplicar la amnistía a los independentistas de los Comités de Defensa de la República (CDR), acusados de terrorismo, no vulnera ninguna legislación europea.

