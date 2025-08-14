El arzobispo de Oviedo se desmarca de la opinión de los obispos contra el veto al culto musulmán en Jumilla y habla de "moritos"

El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, ha publicado este jueves un mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter), en el que se refiere al veto encubierto al culto musulmán en la localidad de Jumilla (Murcia), y que la Conferencia Episcopal criticó.

En su comunicado, Sanz expresa su inquietud por lo que describe como una "extraña polémica" sobre dichas celebraciones y pregunta "¿Dónde está la reciprocidad negada de los moritos con los cristianos que asesinan en nuestras iglesias dentro de sus territorios?".

El arzobispo añade: "¿Ponernos estupendos citando textos civiles o eclesiales, para que nos sigan matando?", cuestionando la validez de argumentos legales y religiosos en la defensa de los derechos de los cristianos en países donde, según afirma, sufren persecución.

El mensaje ha causado reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios han criticado el tono empleado y la generalización sobre la comunidad musulmana. Uno de los primeros en responderle ha sido el eurodiputado socialista, Jonás Fernández, quien ha puesto en redirigido el mensaje, entre otras, a la cuenta de la Conferencia Episcopal Española, a la espera de alguna declaración oficial ante lo que considera unas declaraciones xenófobas.

Otros usuarios, sin embargo, han apoyado en la citada red social la reivindicación de Sanz sobre la supuesta falta de reciprocidad en el respeto a las religiones.

Las declaraciones del arzobispo llegan en un momento de debate público sobre el uso de espacios municipales para festividades religiosas y la convivencia entre distintas confesiones en España.

La pasada semana, los obispos defendieron que las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental -dicen- protegido por la Constitución española. De ahí que mostraran de forma clara su oposición a vetos como el que PP y Vox impulsaron en Jumilla.