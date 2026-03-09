Un japonés que vivió en España confiesa que quiere abrazar a su madre pero no se atreve: "En Japón solo se abrazan las parejas. Dejé de abrazar a mi madre a los 12 o 13 años"

Tetsuya es un joven japonés que vivió durante un año en España. Japón y España son dos países con formas de vivir muy diferentes, lo que hace que en el día a día se produzcan algunos choques culturales.

En una entrevista en el canal de YouTube Komorebi Club, Tetsuya ha contado que la poca distancia entre las personas y el dar abrazos y besos es algo que le chocó bastante y al principio no le gustó (posteriormente sí).

El japonés ha contado que, por ejemplo, dar abrazos a sus amigas en España "era muy incómodo para mí porque en Japón es algo que solo se hace en pareja. Sentía que estaba invadiendo el espacio personal de la otra persona. Y también me daba un poco de vergüenza porque dar un abrazo a una persona que acabas de conocer, en Japón no es normal".

De hecho, Tetsuya ha afirmado que "dejé de abrazar a mi madre a los 12 o 13 años". Tras su estancia en España y adaptarse a la cultura española, al joven le gustaría darle un abrazo a su madre, pero no se atreve.

En ese sentido, el japonés ha señalado que se ha planteado en varias ocasiones abrazar a su madre, pero nunca termina de dar el paso. "Intento abrazar a mi madre, pero me echa para atrás porque va a pensar '¿qué le ha pasado a este de repente?'", ha expresado.

Tetsuya tiene claro que, si de él dependiera, estaría continuamente dándole abrazos a sus padres. Pero prefiere no hacerlo para que sus familiares no sientan el mismo choque cultural que él sintió durante sus primeras semanas viviendo en España. "Tengo muchas ganas de dar abrazos a mis padres, pero al final esa no es la cultura de Japón. Entonces hay un conflicto entre la parte española y la parte japonesa", ha indicado el japonés.