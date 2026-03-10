Un senador de EE.UU. pide sacar las bases militares de España por no apoyar la guerra contra Irán

Un buque militar estadounidense, en la base naval de Rota, en octubre de 2024.

La tensión diplomática entre Estados Unidos y España por la guerra contra Irán ha dado un nuevo paso este lunes. El senador republicano Lindsey Graham pidió abiertamente retirar las bases y aviones estadounidenses del territorio español después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se negara a apoyar la ofensiva militar de Washington.

"Quiero nuestras bases y bases aéreas fuera de España", afirmó el senador por Carolina del Sur durante una entrevista en la cadena Fox News.

Graham fue más allá y pidió que tanto Estados Unidos como sus aliados de la OTAN trasladen sus instalaciones militares fuera del país, como respuesta a la postura del Ejecutivo español frente al conflicto. "Todos nuestros aviones y los de nuestros aliados deberían salir de España", señaló.

El origen del choque

Las declaraciones llegan en plena escalada de tensión por la guerra que Estados Unidos mantiene con Irán desde hace más de una semana.

El Gobierno español decidió no autorizar el uso de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) para operaciones vinculadas a la ofensiva contra Teherán, una decisión que ha provocado fuertes críticas desde sectores políticos estadounidenses.

Para Graham, la negativa española supone una falta de apoyo a la estrategia de Washington en Oriente Medio, cuyo objetivo, según ha reiterado el propio senador, es debilitar al régimen iraní.

El republicano defendió que los aliados occidentales deberían implicarse más activamente en la campaña militar.

Las amenazas de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya había elevado el tono la semana pasada al advertir que podría tomar represalias económicas contra España.

El mandatario amenazó con cortar el comercio bilateral e incluso imponer un embargo comercial si Madrid mantenía su negativa a colaborar en la ofensiva contra Irán. "España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda", dijo Trump en una de sus intervenciones públicas.

"Tienen gente estupenda, pero les falta un gran liderazgo", añadió en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez.

La respuesta del Gobierno español

Desde Madrid, el presidente Pedro Sánchez ha defendido la decisión de no participar en las operaciones militares y ha criticado la estrategia estadounidense. El jefe del Ejecutivo calificó los ataques sobre Irán como un "error" y advirtió de que podrían tener consecuencias importantes para la estabilidad internacional.

España ha mantenido en los últimos años una postura más cautelosa en relación con intervenciones militares en Oriente Medio, apostando en mayor medida por soluciones diplomáticas.

Un país clave para la OTAN

La controversia no es menor si se tiene en cuenta el papel estratégico que España desempeña dentro de la arquitectura militar occidental. El país alberga varias instalaciones clave utilizadas por Estados Unidos y la OTAN en el Mediterráneo.

Entre ellas destacan la base naval de Rota, en Cádiz, que sirve como punto fundamental para operaciones navales en Europa y África, y la base aérea de Morón, en Sevilla, utilizada para despliegues rápidos y operaciones logísticas.

Ambas instalaciones forman parte del sistema de defensa de la Alianza Atlántica y han sido durante años piezas importantes en las operaciones estadounidenses en el norte de África y Oriente Medio.

Las palabras de Graham reflejan así una creciente tensión política que podría tener consecuencias en la cooperación militar entre Washington y Madrid si el conflicto con Irán continúa escalando.