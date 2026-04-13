"El asturiano": el pseudónimo que utilizaba la trama Kitchen para referirse a Rajoy

El responsable de la investigación policial de la 'Operación Kitchen' ha ratificado este lunes ante el tribunal de la Audiencia Nacional (AN) que la presunta trama se refería al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy como "El Asturiano" o "El Barbas".

"La persona a la que denominan 'El Asturiano' es Mariano Rajoy, quien era el presidente del Gobierno entonces. Es un dato que está muy claro", ha relatado el inspector durante la tercera jornada del juicio de 'Kitchen', que investiga el presunto operativo parapolicial orquestado desde el Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy para robar información sensible sobre dirigentes del PP al extesorero del PP Luis Bárcenas.

En un informe incorporado al sumario durante la investigación, el mismo inspector señaló que existían indicios de que El Asturiano tuvo “conocimiento” de la trama, pero el juez Manuel García-Castellón descartó esa línea durante la fase de instrucción y nunca llamó a declarar a Rajoy.

A preguntas del fiscal, el agente ha narrado que el descubrimiento de esta nomenclatura en clave parte de varias pruebas encontradas en casa del comisario jubilado José Manuel Villarejo --uno de los acusados en el juicio junto al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez o el ex director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino-, como audios o anotaciones en libretas.

Del "Asturiano" se decía, en un primer momento, que tenía capacidad de cesar a altos mandos policiales, como el comisario Marcelino Martín Blas, exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, ha dicho el responsable policial, si bien ha recordado que la nomenclatura quedó clara en una conversación de Villarejo con una periodista, también intervenida por la Policía, en la que el comisario jubilado relataba "más o menos de manera superficial lo que es la 'Operación Kitchen'".

"El señor Villarejo llega a decir 'yo podía estar preso'. Se refiere a Francisco Martínez y dice que si se llega hasta él, él tirará hacia arriba y llegará hasta arriba, hasta 'El Barbas', al 'Asturiano'. Habla del presidente del Gobierno y llega un momento en el que le explica literalmente que 'Asturiano' es el mote que tienen para referirse" a Rajoy, ha agregado.

El agente también ha explicado el origen del apodo 'Kitchen'. "El mote se lo pone el señor Villarejo, esto de 'Kitchen' o cocina. Pero es un nombre de asunto que utilizan varias de las personas investigadas. No sólo lo utiliza Villarejo, García Castaño, sino que también lo utiliza Andrés Gómez Gordo, que se refiere al chófer como 'coci' o 'cocinero'", ha señalado.

"El origen de esto venía porque, digamos, Sergio Ríos --el chófer de Bárcenas-- le recordaba --a Villarejo-- a un chef, como a un cocinero", ha indicado. Esta nomenclatura también fue utilizada por Francisco Martínez y Eugenio Pino, ha agregado.