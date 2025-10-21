El Ayuntamiento de Madrid denuncia que Rosalía no tenía "autorización expresa" para su performance en Callao

Con el ayuntamiento de Madrid hemos topado. La delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha trasladado este martes a la prensa que el consistorio está recabando información porque "no parece" que la cantante Rosalía tuviera "autorización expresa" para el evento de anoche que generó aglomeraciones y problemas de tráfico en Callao.

La cantante protagonizó anoche una 'performance' en la Plaza de Callao para presentar su último trabajo, 'Lux', que se publicará el 7 de noviembre, después de tres años de la publicación de 'Motomami'.

"Estamos solicitando toda la información porque no parece que hubiera una autorización expresa para la realización de ese evento como tal. Por supuesto que vamos a llegar a investigar si no se ha hecho con las autorizaciones necesarias y lógicamente se actuaría en consonancia", ha declarado la portavoz municipal.

La cantante hizo un directo en sus redes sociales en el que dejó caer que se dirigía hacia la céntrica plaza de Callao coincidiendo con el anuncio de su nuevo disco. De hecho, en el propio vídeo se podía ver a Rosalía en el interior de un coche y animando a los transeúntes a irse para esta zona de la ciudad.

Una vez llegó allí, Rosalía se bajó del coche y echó a correr hacia uno de los hoteles del enclave madrileño entre los fans que allí se reunían para recibirla. La artista llegó y se tuvo que refugiar escoltada en el hotel Vinci de la plaza de Callao, donde permaneció por imposibilidad de realizar la presentación por la cantidad de gente que se había trasladado hasta allí.

Situación de Callao anoche durante la 'performance' de Rosalía CÁMARA DEL AYUNTAMIENTO

Muchos de los fans esperaban que hubiera una actuación en directo o que la catalana dirigiera unas palabras a sus seguidores, dado el previo que había realizado en TikTok y su importante despliegue. Sin embargo, no fue así y acabó abandonando la zona en el mismo coche que usó para su llegada, según aseguraron a EFE varios agentes de la Policía Municipal.