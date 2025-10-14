El baloncesto español cierra sus estadios ante la llegada de equipos de Israel

Las protestas contra la presencia de equipos israelíes en el deporte no ha terminado con La Vuelta, tampoco tras el anuncio de un alto el fuego en Gaza. Esta semana, tres equipos españoles de baloncesto reciben a otros tantos conjuntos israelíes y tras la decisión hace unas horas del Valencia Basket, los tres lo harán a puerta cerrada. Aunque el argumento de cada una de las decisiones siempre es el de garantizar la seguridad de público y jugadores, llegan también tras las reivindicaciones de las organizaciones sociales propalestina y la perspectiva de manifestaciones en los aledaños.

Primero fueron el BAXI Manresa y La Laguna Tenerife, y este martes se ha sumado también el conjunto valenciano, que ha optado por escuchar las recomendaciones del Gobierno y disputará este miércoles su partido contra Hapoel IBI Tel Aviv a puerta cerrada. "Ante el riesgo existente y las recomendaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como la Delegación del Gobierno, el club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores", han explicado desde el club en un comunicado. Días antes, los de Manresa y Tenerife avisaron de lo mismo.

Este domingo, 12 de octubre, desde el movimiento de solidaridad con Palestina BDS País Valencià anunciaron una convocatoria para este miércoles a las 18.00 "fuera del estadio Roig Arena" para protestar contra la presencia de Israel en una competición deportiva en España. "No podemos permitir que los tentáculos del sionismo se infiltren en nuestras casa. Baloncesto, sí, genocidio, no", lanzaron en redes sociales.

El partido contra el Valencia será el primero que un equipo israelí de la Euroliga juega fuera de casa esta temporada. Hasta este mediodía, el club valenciano quería que al menos sus más de 10.000 abonados pudieran disfrutar del encuentro de manera presencial, no así el público general. Pese a apurar hasta el último momento, sin embargo, nadie podrá entrar a ver el partido. "El Club sabe que, en el contexto actual, ninguna decisión es del agrado de todos, pero en este caso se cree conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad de toda la Familia Taronja y apostar por la decisión menos mala", han explicado en su comunicado.

Este mismo martes se disputa en Tenerife el encuentro entre La Laguna contra el israelí Bnei Herzliya en la Basketball Champions League (BCL), un partido que el alcalde de la ciudad, Luis Yeray Gutiérrez, del PSOE, ha pedido que no tuviera lugar, sin éxito. El miércoles, por otro lado, el Manresa recibe al Hapoel Bank Yahav Jerusalem para la Eurocup. Ambos equipos, ante el riesgo de ser expulsados de sus respectivas competiciones, han decidido seguir adelante con los encuentros pero hacerlos a puerta cerrada, tal y como anunciaron en un comunicado conjunto hace unos días.

El FC Barcelona también ha cobrado protagonismo estos días al saberse que no cedería el Palau Blaugrana al Hapoel Bank Yahav Jerusalem para su entrenamiento matutino del miércoles 15 de octubre antes de enfrentarse al BAXI Manresa.