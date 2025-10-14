Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El baloncesto español cierra sus estadios ante la llegada de equipos de Israel
Política

Política

El baloncesto español cierra sus estadios ante la llegada de equipos de Israel

El Valencia Basket se ha sumado este martes a lo decidido hace días por el BAXI Manresa y La Laguna Tenerife. Los tres se enfrentarán esta semana a equipos israelíes con los pabellones cerrados al público.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
El Hapoel IBI Tel Aviv (de rojo), contra el FC Barcelona, en Bulgaria hace unos días.Yulian Todorov/Euroleague Basketball via Getty Images

Las protestas contra la presencia de equipos israelíes en el deporte no ha terminado con La Vuelta, tampoco tras el anuncio de un alto el fuego en Gaza. Esta semana, tres equipos españoles de baloncesto reciben a otros tantos conjuntos israelíes y tras la decisión hace unas horas del Valencia Basket, los tres lo harán a puerta cerrada. Aunque el argumento de cada una de las decisiones siempre es el de garantizar la seguridad de público y jugadores, llegan también tras las reivindicaciones de las organizaciones sociales propalestina y la perspectiva de manifestaciones en los aledaños.

Primero fueron el BAXI Manresa y La Laguna Tenerife, y este martes se ha sumado también el conjunto valenciano, que ha optado por escuchar las recomendaciones del Gobierno y disputará este miércoles su partido contra Hapoel IBI Tel Aviv a puerta cerrada. "Ante el riesgo existente y las recomendaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como la Delegación del Gobierno, el club se ve obligado a poner por delante la seguridad tanto de aficionados como de trabajadores", han explicado desde el club en un comunicado. Días antes, los de Manresa y Tenerife avisaron de lo mismo.

Este domingo, 12 de octubre, desde el movimiento de solidaridad con Palestina BDS País Valencià anunciaron una convocatoria para este miércoles a las 18.00 "fuera del estadio Roig Arena" para protestar contra la presencia de Israel en una competición deportiva en España. "No podemos permitir que los tentáculos del sionismo se infiltren en nuestras casa. Baloncesto, sí, genocidio, no", lanzaron en redes sociales.

El partido contra el Valencia será el primero que un equipo israelí de la Euroliga juega fuera de casa esta temporada. Hasta este mediodía, el club valenciano quería que al menos sus más de 10.000 abonados pudieran disfrutar del encuentro de manera presencial, no así el público general. Pese a apurar hasta el último momento, sin embargo, nadie podrá entrar a ver el partido. "El Club sabe que, en el contexto actual, ninguna decisión es del agrado de todos, pero en este caso se cree conveniente primar por encima de cualquier otra cosa la seguridad de toda la Familia Taronja y apostar por la decisión menos mala", han explicado en su comunicado.

Este mismo martes se disputa en Tenerife el encuentro entre La Laguna contra el israelí Bnei Herzliya en la Basketball Champions League (BCL), un partido que el alcalde de la ciudad, Luis Yeray Gutiérrez, del PSOE, ha pedido que no tuviera lugar, sin éxito. El miércoles, por otro lado, el Manresa recibe al Hapoel Bank Yahav Jerusalem para la Eurocup. Ambos equipos, ante el riesgo de ser expulsados de sus respectivas competiciones, han decidido seguir adelante con los encuentros pero hacerlos a puerta cerrada, tal y como anunciaron en un comunicado conjunto hace unos días.

El FC Barcelona también ha cobrado protagonismo estos días al saberse que no cedería el Palau Blaugrana al Hapoel Bank Yahav Jerusalem para su entrenamiento matutino del miércoles 15 de octubre antes de enfrentarse al BAXI Manresa.

Héctor Juanatey
Héctor Juanatey
MOSTRAR BIOGRAFíA

Me llamó Héctor Juanatey, aunque como dice Xoan Tallón, eso no importa, todo el mundo tiene un nombre. Me gusta escribir y contar cosas. En El HuffPost escribo de política, y como política lo es todo, decirles esto es como decir todo y decir nada.

 

Sobre qué temas escribo

En El HuffPost escribo, como ya les dije, de política, que es todo. Si quisieran entrar más en detalle, les cuento: por gustar, me gusta escribir de todo aquello que me preocupa dentro y fuera de la redacción. En los últimos años, por ejemplo, he estado investigando el ascenso de la extrema derecha, una suerte de virus invisible que crece cada día más. Un crecimiento, sin embargo, que también tiene responsables, y en ellos me gusta fijarme, ya sea Elon Musk, Mark Zuckerberg o influencers de ultraderecha con cada vez más adeptos. Pero también la política es causa de la desafección de la que beben los ultras. De ahí que no haya que olvidarse nunca de temas fundamentales como la vivienda; en definitiva, de las condiciones materiales de la ciudadanía. Por ese motivo, también, y desde la cobertura que hice para Público durante el 15M en la Puerta del Sol, en Madrid, he centrado gran parte de mi trabajo en las diferentes reivindicaciones de la movilización social. Sospechen siempre de aquellos periodistas que acostumbran a agobiar con la cantinela de la objetividad. Al final, solo buscan desprestigiar el sentido mismo de la profesión.

 

Mi trayectoria

Pese a todas las advertencias, desde que me decanté por estudiar periodismo (Licenciatura y Máster en Periodismo de Investigación), a excepción de un parón en el que trabajé en discurso y comunicación política, he tenido la suerte de dedicarme a escribir. Empecé en La Voz de Galicia y, tras dejar la terruña (Galicia) y mudarme a la capital en busca de oportunidades laborales, pasé por Público, La Sexta, fui redactor fundacional de eldiario.es, y he escrito para un buen número de medios como Praza.com, la revista Luzes, Playground Magazine, La Marea, Vanity Fair o CTXT. En una ocasión estuve en el campamento de refugiados de Dajla, en el Sahara, y de allí me traje unas breves anotaciones que fueron publicadas como libro, ‘Dajla. Apuntes desde o Sahara’, editado por Praza. En otra, entrevisté a Txema Guijarro, una de las personas que trabajó en el asilo de Julian Assange y Edward Snowden, y esos diálogos se transformaron también en libro, ‘El analista. Un espía accidental en los casos Assange y Snowden’, de Libros del KO. En otro lapso de tiempo, creé junto a los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado un programa de humor, La Tuerka News, porque tengan claro que sin risas nos vamos a la m*****.

 

 

Cómo contactar conmigo:

Podéis escribirme a hjuanatey@huffpost.es. Se aceptan insultos, siempre y cuando tengan cierta gracia. Estoy en X/Twitter (@hectorjuanatey), Bluesky, (@hectorjuanatey.bsky.social), Instagram (@hectorjuanatey) y TikTok (@hectorjuanatey). Lo curioso es que, en el fondo, me gustaría que desapareciera más de una de estas plataformas.

 