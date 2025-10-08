Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El Congreso da luz verde al embargo de armas a Israel, pero ¿en qué consiste exactamente?
El Congreso da luz verde al embargo de armas a Israel, pero ¿en qué consiste exactamente?

El 'sí' de Podemos, revelado tras mucho secreto y horas antes de la votación, despejó el camino de una medida ansiada por el Gobierno... pero duramente criticada a ambos lados del arco parlamentario. 

Miguel Fernández Molina
Pedro Sánchez, frente a una nube de fotógrafos este miércoles en el CongresoEFE / Chema Moya

Fumata blanca al decreto para el embargo de armas a Israel. El Congreso ha avalado el texto planteado por el Gobierno y finalmente apoyado por Podemos, que sin embargo no ha ahorrado una sola crítica a un "embargo fake". Los cuatro síes de los morados han terminado de decantar una balanza que amanecía equilibrada y que ha acabado con 178 apoyos, 169 'noes' y una única abstención.

La victoria del Ejecutivo, que se ha apoyado en todos sus socios de legislatura, viene con un matiz, ya que acto seguido se ha aprobado tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, lo que da la posibilidad de introducir cambios.

El texto salido del Consejo de Ministros suponía un antes y un después en las relaciones de España con el Estado de Israel y con un país exterior, por ser la primera vez que se aprueba una medida de este calibre. Para ello, el Gobierno actuó contra la ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, prohibiendo las transacciones con Israel.

En su presentación en Moncloa tras el Consejo de Ministros, Carlos Cuerpo sustentó el decreto en 'cuatro pilares' para impedir el flujo de material bélico o elementos necesarios como su funcionamiento y comercio. Estos son los citados cuatro elementos principales:

  • Prohibición de las exportaciones con destino a Israel y de las importaciones con origen en Israel de todo el material de defensa y tecnología de doble uso.
  • Denegación de la solicitud de tránsito para los combustibles de aeronave con posible uso militar en Israel.
  • Prohibición de importación de productos originarios de asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado.
  • Prohibición de la publicidad de comercialización de bienes originarios de dichos asentamientos y servicios prestados en ellos.

Tan importantes como estos 'pilares' son las cláusulas añadidas al real-decreto ley, que incluye una disposición para revocar las autorizaciones vigentes "a fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, y prohibir las pendientes de resolución".

Moncloa también detalló una cláusula de excepcionalidad que permitiría al Gobierno autorizar el tránsito de armas a territorio israelí siempre que se considere que es de interés general para la nación española.

Podemos ve en todo ello, aunque especialmente en este último punto, un "coladero" por el que se cuela "la complicidad de España con los genocidas". Pero, en palabras de la secretaria general morada, Ione Belarra, no han querido ser "la excusa del PSOE para no hacer nada".

Miguel Fernández Molina
