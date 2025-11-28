El Congreso suspenderá los derechos como diputado de Ábalos desde el 4 de diciembre

El que fuera ministros de Transportes y mano derecha del presidente del Gobierno entrará este jueves en prisión.

El Congreso suspenderá al exministro, exsecretario de Organización y el que fuera mano derecha del presidente del Gobierno, José Luis Ábalos, de sus derechos como diputado desde el 4 de diciembre. Dentro de todo lo suspendido se encuentra su sueldo, la capacidad de voto en la Cámara Baja y la posibilidad de intervenir en la misma.

La acta se mantendrá hasta la semana que viene y en el día escogido se estudiarán los recursos presentados contra el encarcelamiento de Ábalos.

Será a partir de entonces cuando la Mesa del Congreso será la encargada de aplicar el artículo 21 de la Cámara: "los diputados y diputadas quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta".

Eso sí, la suspensión no acarrea la pérdida del escaño, que ya es una medida extrema que llega con una sentencia, como ocurrió en el caso de Alberto Rodríguez (Podemos), aunque el Tribunal Constitucional lo desautorizó, o al ser procesado por determinados delitos graves establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue lo que llevó a retirar el escaño a Oriol Junqueras (ERC) y otros independentistas encausados en el procés.

En otras palabras, el Congreso en estos momentos cuenta con 349 diputados efectivos en vez de los 350 habituales, lo que plantea un escenario de enorme dificultad para que el Ejecutivo logre las mayorías necesarias para legislar.