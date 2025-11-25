El Consejo de Ministros respalda a Teresa Peramato en el 25N por su "amplia trayectoria contra el machismo" 

El Consejo de Ministros ha respaldado este martes la elección de la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, después de la renuncia de Álvaro García Ortiz. "Tiene una amplia trayectoria, hasta 35 años, en la lucha contra la violencia de género y es una eminencia dentro de su campo", ha dicho la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que ha comenzado su intervención recordando que desde que hay registros un total de 1.333 mujeres han sido asesinadas y, tan sólo este año, hasta 38.

"No vamos a permitir ni un paso atrás. Las mujeres tienen que vivir libres y sin miedo", ha enfatizado. La figura del anterior fiscal general del Estado también ha sido protagonista en sus palabras: "Siempre ha estado comprometido con la verdad y la justicia de ese país".

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha enfatizado en la trayectoria de la fiscal, aunque ha recordado que el nombramiento todavía "no es firme". "Hemos iniciado el procedimiento para nombrar a Teresa Peremato, pero primero tiene que valorar la decisión el Consejo General del Poder Judicial y, tras ello, ella misma tendrá que pasar por el Congreso de los Diputados para que entre en consideración la valoración de la cámara", ha dicho el ministro en el Consejo de Ministros.

El día contra la violencia machista ha sido protagonista en cada una de las palabras que han emitido desde el Gobierno y la elección de la nueva fiscal general también coincide con este día. "La ley de violencia de género fue aprobada en 2004 y en 2005, apenas un año después, Peremato fue designada como fiscal delegada en la Fiscalía de Madrid. Es decir, tuvo un peso indiscutible para la aplicación de esta norma", ha señalado Bolaños.

El ministro también ha destacado el desempeño que ha llevado a cabo García Ortiz en los últimos años. "Quiero dar el reconocimiento que se merece a Álvaro García Ortiz. Ha desempeñado el cargo con brillantez, antes de ser nombrado ya estaba sufriendo los ataques, siempre ha actuado con un servicio público indiscutible", ha dicho.

"Hoy es un día muy significado para que el Gobierno nombre a una persona con una trayectoria indiscutible en el feminismo con más de 35 años", ha concluido el ministro de Justicia haciendo referencia a la que previsiblemente será la nueva fiscal general del Estado y a este 25 de noviembre, día contra la violencia de género.

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, también ha comenzado su intervención haciendo referencia a esta fecha tan señalada. "1.333 y 38 asesinadas víctimas de la violencia machista que mata y enferma a las mujeres. Es el día internacional contra las violencias machistas. Quiero hacer un llamamiento para comprometernos con el desafío de vivir en paz y acabar con las violencias machistas. Matan y asesinan. Estamos en un momento muy difícil en el que las derechas han decidido involucrarse en el negacionismo de las violencias machistas", ha dicho.

El Consejo de Ministros también ha aprobado el reglamento que desarrolla el artículo número 11 del Estatuto de los Trabajadores "para garantizar en España una formación de calidad y que debe de primar la erradicación las prácticas abusivas de la formación en nuestro país".