El 'divorcio' en la Conferencia de Presidentes: desde el plantón del PP al silencio del Gobierno

Un nuevo desencuentro protagoniza la relación entre el principal partido de la oposición y el Gobierno. La celebración de la Conferencia de Presidentes prevista para este viernes 6 de junio peligra después de que los líderes autonómicos populares hayan expuesto una serie de exigencias añadidas al orden del día. En caso de que estas no se cumplan, los miembros del partido de Alberto Núñez Feijóo se plantean incluso dar plantón a Pedro Sánchez y tomar medidas judiciales para frenar la celebración de la cumbre. Todo ello sucede a escasos días de una nueva manifestación convocada por el Partido Popular para este domingo 8 de junio que espera plantear una confrontación directa al Ejecutivo.

Las estrategias que se plantean para 'boicotear' el acto previsto para este viernes se bifurcan en varias ramas con la clara intencionalidad de que se acepten las propuestas del Partido Popular. El plantón, una de las cuales ha conseguido más interés mediático, tendría un protocolo de actuación concreto en el que los líderes autonómicos populares acudirían a Barcelona cuando estuviese el Jefe del Estado, Felipe VI, pero después de escenificar ese plantón simbólico. Por otro lado y ante la espera de recibir una respuesta por parte del Gobierno, Andalucía plantea ir a los al Tribunal Supremo a pedir cautelarísimas para que ni siquiera se produzca la cumbre en caso de que el Ejecutivo no acepte las propuestas.

A falta de conocer lo que pueda suceder en las próximas horas, fuentes de Génova admiten a El HuffPost que esperan llegar a la concentración del domingo en un "marco de choque total contra el Gobierno". Para ello, el partido dispondrá de centenares de autobuses que partirán desde los diferentes territorios aunque son conscientes de la dificultad a la que se pueden enfrentar. “No es un fin de semana bueno, con calor la gente se quiere ir a la playa”, admiten desde el partido de Feijóo. Con todo, no hay duda de que la estrategia de la oposición, más con el Congreso Nacional extraordinario a la vuelta de la esquina, será la de desgastar todo lo posible al Gobierno de Pedro Sánchez.

Las exigencias planteadas por los líderes autonómicos populares, predominantes en todo el territorio nacional, han sido puestas en común a través de un comunicado al que ha tenido acceso este periódico y que son la clave de bóveda para que la Conferencia de Presidentes pueda llegar a llevarse a cabo. En primer punto clave es la reforma de la financiación autonómica donde Génova solicita la inmediata actualización de las entregas a cuenta y retirada del proyecto de ley de condonación de la deuda. En el segundo de los apartados cobra protagonismo la vivienda, concretamente, "la lucha contra la ocupación y la inquiniocupación". El tercer punto es el de un nuevo plan energético tras el apagón sucedido el mes pasado, donde se solicita "más seguridad e inversiones técnicas en las redes de REE y energías de respaldo para evitar un nuevo apagón".

El cuarto punto es el de el control de fronteras y la política migratoria que es competencia exclusiva del Estado. Al igual que con el apagón, los trenes son la quinta exigencia encima de la mesa después del "sabotaje" que interrumpió el trayecto Madrid-Sevilla el pasado cinco de mayo. Con ello en mente, piden inversiones en infraestructuras críticas para afrontar el caos ferroviario y asegurar las comunicaciones. La quinta solicitud es la de tratar en la cumbre el déficit de profesionales sanitarios. La sexta es la "retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y del Estatuto del Ministerio Fiscal" y, por último, la séptima tratará de conseguir la financiación del primer ciclo de educación infantil.

El presidente de la Junta de Andalucia, Juanma Moreno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso. Europa Press via Getty Images

Los líderes autonómicos populares se acogen al artículo 5.2.C del Reglamento de la Conferencia de Presidentes para poner encima de la mesa todas estas exigencias. Este dice que "se incluirán en todo caso como asuntos en el orden del día aquellos solicitados a instancia de la mayoría de los representantes del conjunto de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía". Con lo que bajo el músculo autonómico del que goza el Partido Popular tratará de escenificar un 'duelo' entre el principal partido de la oposición del Ejecutivo para plantarse como única alternativa. "Nosotros esperamos es que el Gobierno cumpla con las normas vigentes, porque estamos muy acostumbrados a que no solamente no respete, sino que incumpla de manera sistemática y reiterada las normas", ha dicho a los medios de comunicación en Sevilla el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recalcando que "no hay orden del día en la Conferencia de Presidentes" porque no se votó en la reunión preparatoria de la pasada semana.

"El Gobierno nos debe responder lo antes posible, pero lo que espero y deseo es que se cumplan las normas", ha añadido el presidente andaluz poniendo el foco en que "no hay orden del día", y que Gobierno es el que tiene que "resolver un problema", ejercer su responsabilidad y cumplir las normas existentes. Si no, asegura, que no se producirá la cumbre.

Sea como fuere y a la espera de la respuesta del Gobierno a las exigencias, todas las CCAA del partido de Feijóo tratarán de ir a una para mostrar unidad ante la manifestación del 8-J y los diferentes eventos que jugarán un papel determinante en la estrategia del partido y una ofensiva que parece no tener marcha atrás contra el Ejecutivo de Sánchez. El presumible aval del Tribunal Constitucional para la ley de amnistía ha sido convertido por el Partido Popular como otra punta de lanza contra el Gobierno usando como principal argumento que "se trata de corrupción política". "Nosotros dijimos que la norma constitucional o inconstitucional es corrupción política. La amnistía seguimos pensando que es corrupción política", aseguró el pasado lunes el portavoz popular en el Congreso, Borja Sémper.

En una entrevista a Televisión Española, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha asegurado que "el Gobierno irá con toda la voluntad de acuerdo, esperamos que otros lo hagan igual", ha dicho el referencia al PP, a quien ha acusado que "está tan frustrado" por no gobernar que "le da igual todo", también la cita autonómica. "Los barones del PP están poniendo excusas tras excusas porque sus peticiones ya están en el orden del día y aún están poniendo en cuestión si van a asistir o no", ha dicho.

Desde el Ejecutivo, afirman a El HuffPost que el PP "iba con la clara intención de votar en contra". "Va a haber conferencia, va a haber orden del día y a lo largo de este día se sabrá lo que pasará", aseguran. El paso de las siguientes horas serán clave para asentar el escenario que protagonizará el próximo viernes 6 de junio en Barcelona en el que todo se encuentra en el aire a la espera de que se decida este pulso entre el principal partido de la oposición y el Gobierno. Comienzan a subir las temperaturas aproximándose el verano en el que el Partico Popular tratará de marcar una ofensiva sin paliativos contra el Ejecutivo.