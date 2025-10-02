Sánchez exige a Israel que respete los derechos de los integrantes de la flotilla y afirma que estudiará "acciones" cuando los españoles estén en casa

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, asiste a una reunión informal de líderes de la Unión Europea en el Palacio de Christiansborg, en Copenhague, Dinamarca.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha reclamado este jueves a Israel que respete los derechos de los integrantes de la flotilla humanitaria con destino a Gaza que fue interceptada la pasada noche por el ejército israelí, y ha subrayado que el Ejecutivo ofrecerá toda la protección diplomática a los ciudadanos españoles que formaban parte de ella, entre los que se encuentra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

En declaraciones a los periodistas a su llegada a la cumbre de la Comunidad Política Europea en Copenhague, Sánchez ha asegurado que ha estado siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos desde la capital danesa y que la prioridad de su Gobierno es garantizar la seguridad de los españoles y facilitar su regreso cuanto antes.

Preguntado sobre si la actuación israelí podría suponer una violación del derecho internacional, como sostiene Sumar, socio en el Ejecutivo de coalición, Sánchez ha insistido en que "ahora lo más importante es la seguridad de nuestros compatriotas y que puedan volver pronto a casa". "A partir de ahí, estudiaremos cualquier tipo de acción", ha apostillado.

El jefe del Ejecutivo ha revelado que han mantenido "contacto permanente" con la flotilla durante la madrugada. "No hemos podido dormir mucho, hemos estado muy pendientes de lo que le sucedía", ha declarado. También ha precisado que el Gobierno español ya ha trasladado a Israel "la necesidad de proteger los derechos de los integrantes de la flotilla", al tiempo que ha reiterado el compromiso de España de garantizar la protección diplomática y consular.

"La flotilla no representa ningún peligro para Israel, así que esperamos que la acción de Israel no represente ninguna amenaza para la flotilla", ha advertido Sánchez, en referencia a la operación militar ordenada por el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu.

Unidad de seguimiento permanente

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha activado una "unidad de seguimiento permanente" de los acontecimientos. El departamento ha explicado en un comunicado que el ministro José Manuel Albares "está en contacto y coordinación con sus homólogos de países con nacionales en la flotilla".

Asimismo, Exteriores insiste en eque mantiene contactos con las autoridades israelíes y con la Delegación de la Unión Europea en Tel Aviv para asegurar la protección diplomática y consular de los afectados.

"España exige que la integridad física y los derechos de los ciudadanos españoles sean respetados. La Global Sumud Flotilla es una iniciativa de la sociedad civil pacífica y humanitaria", ha concluye.

