El Gobierno de Ayuso dice que los fondos para la Ley ELA no llegan mientras se queja de tener que pagar su parte

El consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, junto a la presidenta madrileña, Isabel Diaz Ayuso, en una sesión de la Asamblea de Madrid.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no ha recibido bien el anuncio de la aprobación del real decreto que dota de financiación a la Ley ELA, además de crear una nueva categoría para garantizar la atención 24 horas de este tipo de pacientes y otorgarles el derecho a una prestación anual de cerca de 10.000 euros. Dice que el dinero es insuficiente, pero al mismo tiempo que se queja de tener que asumir su parte.

"Un año después de la aprobación de la Ley ELA, y casi más de 1.000 fallecidos después, el Gobierno central aprobó ayer un fondo de 500 millones de euros para pacientes con ELA, que es totalmente insuficiente, y además carga a las comunidades autónomas con la financiación del 50% del coste", ha valorado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

Así, se ha referido a que el Gobierno le debe en la Comunidad, solo en la aplicación de la Ley de Dependencia, "2.300 millones de euros desde que (Pedro) Sánchez es presidente". "Esta falta de financiación se traduce en que, para Madrid, la financiación estatal en 2024 fue del 27,23%, muy por debajo del 50% que le corresponde", ha indicado.

Saca pecho del "compromiso" de Madrid

Por su parte, ha subrayado el "compromiso" de la Comunidad de Madrid con los pacientes con ELA y sus familias, que "queda reflejado en la inversión de 80 millones" para poner en marcha el próximo año la primera residencia especializada del mundo para estos pacientes, con centro de día y un centro de neurorrehabilitación en el antiguo Hospital Puerta de Hierro.

También, han destinado 2 millones de euros para que los pacientes con ELA puedan usar dispositivos de comunicación por control de mirada en cinco hospitales públicos. "Nosotros estamos atendiendo a los pacientes con ELA y le pedimos al Gobierno central que no eluda su responsabilidad", ha señalado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.