Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El Gobierno invertirá 500 millones en la atención 24 horas a personas con ELA y reforzar el sistema
Política

Política

El Gobierno invertirá 500 millones en la atención 24 horas a personas con ELA y reforzar el sistema

El ministro de Derecho Sociales, Pablo Bustinduy, lo ha adelantado precisando que "la financiación de la atención 24 horas a quienes requieren cuidados de gran complejidad ya es realidad".

Antón Parada
Antón Parada
Imagen de archivo del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; la ministra de Sanidad, Mónica García; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

El Gobierno de coalición progresista se dispone a materializar un nuevo refuerzo del Estado del Bienestar, pero concretamente en un ámbito en el que se viene defendiendo la necesidad de dotar económicamente con más fondos a las normativas aprobadas. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha adelantado este martes que en la reunión del Consejo de Ministros será aprobado un importante partida para los pacientes de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Concretamente, se trata de una inyección económica de 500 millones de euros que será aprobada en tras la reunión interministerial y con el foco puesto en la atención diaria y completa de este tipo de pacientes. "La financiación de la atención 24 horas a quienes requieren cuidados de gran complejidad ya es realidad", ha subrayado el titular de Derechos Sociales, del ala de Sumar en el Ejecutivo.

"El Consejo de Ministros aprueba hoy 500 millones para atender a las personas con ELA y reforzar el sistema de la dependencia", ha destacado Bustinduy en su cuenta oficial de Bluesky. 

El Consejo de Ministros aprueba hoy 500 millones para atender a las personas con ELA y reforzar el sistema de la dependencia. La financiación de la atención 24 horas a quienes requieren cuidados de gran complejidad ya es realidad. El Estado social avanza. Cumplimos nuestro compromiso.

[image or embed]

— Pablo Bustinduy (@pbustinduy.bsky.social) 21 de octubre de 2025, 8:34

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Antón Parada
Antón Parada
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost, donde cada día realizo un seguimiento de todo lo que está pasando y marcando la jornada, con el único objetivo y árdua tarea de trasmitírselo a nuestros lectores de una forma en la que conozcan el contexto y el trasfondo más allá de un mero titular. Es decir, para que tu cuñado no pueda colártela otra vez.

 

Sobre qué temas escribo

Aunque en el día a día acabe escribiendo de cualquier cosa que suceda en el mundo, “puede que me recuerdes” de algunas temáticas que suelen quitarme el sueño con especial frecuencia. Me gusta escribir de política internacional, sobre todo cuando esta es eufemismo de atroces injusticias contra los derechos humanos o el medio ambiente, así como para acercar causas sociales que pasarían inadvertidas (la siguiente podría ser la tuya, así que escríbeme). La morriña también me devuelve en ocasiones a Galicia, sobre todo para que sus historias no se pierdan en el camino a la meseta.

 

Mi trayectoria

Antes de llegar a El HuffPost en 2021, fui periodista en La Voz de Galicia durante cinco años. En aquella etapa también pasé por los micrófonos de ‘Radio Voz’, en distintos programas radiofónicos. Y, aunque parezca poco probable, bebía más café que en la actualidad.


Soy de Ribeira, una bella localidad coruñesa que probablemente recuerdes del marisco, las páginas de sucesos o de personalidades de las que solemos presumir (tenemos a la triplista olímpica Ana Peleteiro y a una de las Tanxugueiras).


Aunque bromeo con que soy doctorado en Periodismo Gonzo, en realidad solo soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), pero, eso sí, tengo la orla de la misma tienda que la que se la hizo al rey Felipe VI. Aquellos años en Madrid me sirvieron para conocer la ciudad, pero también para entender que el mercado de la vivienda aún podía ir a peor. Ah, también tengo otra identidad secreta bajo la que hago rap o escribo poesía y que solo revelé en la redacción para que me dejasen entrevistar a artistas.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 