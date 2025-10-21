El Gobierno invertirá 500 millones en la atención 24 horas a personas con ELA y reforzar el sistema
El ministro de Derecho Sociales, Pablo Bustinduy, lo ha adelantado precisando que "la financiación de la atención 24 horas a quienes requieren cuidados de gran complejidad ya es realidad".
El Gobierno de coalición progresista se dispone a materializar un nuevo refuerzo del Estado del Bienestar, pero concretamente en un ámbito en el que se viene defendiendo la necesidad de dotar económicamente con más fondos a las normativas aprobadas. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha adelantado este martes que en la reunión del Consejo de Ministros será aprobado un importante partida para los pacientes de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Concretamente, se trata de una inyección económica de 500 millones de euros que será aprobada en tras la reunión interministerial y con el foco puesto en la atención diaria y completa de este tipo de pacientes. "La financiación de la atención 24 horas a quienes requieren cuidados de gran complejidad ya es realidad", ha subrayado el titular de Derechos Sociales, del ala de Sumar en el Ejecutivo.
"El Consejo de Ministros aprueba hoy 500 millones para atender a las personas con ELA y reforzar el sistema de la dependencia", ha destacado Bustinduy en su cuenta oficial de Bluesky.
