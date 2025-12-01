El jefe de gabinete de Mazón no recuerda que ordenara a Salome Pradas no molestar al 'president' el día de la DANA 

El jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, ha asegurado este lunes que no recuerda que pidiera el día de la DANA a la entonces consellera de Interior, Salome Pradas, que no "molestara" al presidente de la Generalitat esa jornada mientras atendía diferentes obligaciones de su agenda y durante su comida con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro.

En su comparecencia en la comisión del Congreso por la tragedia que se produjo en Valencia hace un año y que dejó 229 víctimas mortales, Cuenca ha asegurado que el encuentro con Vilaplana se la "sugirió" él a Mazón porque buscaban personas para estar al frente de la teelvisión pública valenciana. Sin embargo, niega que pidiera a Pradas que no se molestara a Mazón durante esas horas. "Yo no recuerdo esa conversación. El president tenía dos actos previos a esa comida y me parece muy normal haber podido decirle eso", ha dicho. Cuenca se ha referido así a un acto qur tuvo Mazón en la sede de la dirección general de Salud Pública al mediodía y otra a las 13.45h. con representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana. Después, acudió a su encuentro con Vilaplana en El Ventorro.

Sobre Pradas, Cuenca sí admite que dijo a la consellera que si había novedades sobre el temporal se las comunicará a él. "Pradas jamás me dijo que no podía localizar al presidente. Es más, tuvieron numerosas conversaciones", ha dicho.

Pradas, sin embargo, aseguró anoche en un programa de televisión que Cuenca le pidió que toda información relacionada con la DANA se la hiciera llegar a él y no a Carlos Mazón. "El president está de actos, me vas contando a mí", asegura que le dijo el jefe de gabinete. Igualmente, también dijo que no mantuvo comunicación con Mazón ni por teléfono ni por mensajería instantánea durante varias, pese a que le llamó en alguna ocasión y el presidente valenciano canceló las llamadas. Algo que contradice las "numerosas conversaciones" que, supuestamente, Cuenca dice que Mazón mantuvo con Pradas.

Sobre la comida en El Ventorro, Cuenca ha negado que Mazón estuviera "ilocalizable" durante esas horas y que no le dieron importancia al Cecopi porque "iba a ser para una actualización de la situación, algo rápido". Además, ha dicho que esa tarde "nadie sabía lo que estaba sucediendo", en una clara defensa hacia Mazón, pese a que la propia Pradas ha admitido que en una llamada a las 17.37h. informó al president de la difícil situación en Utiel y el riesgo de que colapsara la presa de Forata. Una transmisión de comunicación a la que Mazón respondió simplemente pidiéndole que le siguiera informando.

Finalmente, Cuenca ha asegurado que desconoce qué hizo Mazón los 37 minutos de aquella tarde en los que Mazón ni atendió ni efectuó llamadas.