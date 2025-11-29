Salomé Pradas revela que recibió la orden de no molestar a Mazón el día de la DANA

Salomé Pradas da nuevos detalles sobre lo que aconteció en el Cecopi el día de la DANA. La exconsejera de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha asegurado en una entrevista para el programa de televisión Salvados, que ese día recibió indicaciones de no molestar al ya expresident Carlos Mazón. La Sexta ha publicado esta nueva declaración en un avance de la conversación que se emitirá este domingo a las 21.35.

Tal y como ella misma aclara, en unas declaraciones recogidas por el diario El País, el encargado de trasladar estas órdenes fue José Manuel Cuenta, el jefe de Gabinete de Mazón. La exconsejera está imputada en la causa que investiga la DANA, que instruye la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra. El temporal se llevó consigo 229 personas en la provincia de Valencia, y cuando se envió la aleta masiva a los teléfonos móviles, ya habían fallecido 155. Para otras 37 su situación era insalvable porque estaban atrapadas en sus casas, coches o en la calle.

"¿Cómo no iba a tener que conocer el president de la Generalitat lo que estaba pasando en una comarca de nuestro territorio? Yo, por responsabilidad, me salté un poco el ‘no le llames’ o ‘comunícame a mí’. Yo soy así, a veces soy un tanto inconformista con lo que me plantean y yo directamente llamo al president", ha declarado Pradas en una de sus intervenciones.

De este modo, la exconsejera asegura que consideró importante trasladar a Mazón lo que les estaba llegando al Cecopi. "Reflexionándolo después, sí que he concluido que hubiera sido necesario que el señor Mazón, como máximo representante institucional de la Generalitat, hubiera estado allí con nosotros", medita, claramente afectada. El president no apareció en la reunión de Emergencias hasta las 20.28 de la tarde.

Entre lágrimas, y al ser preguntada por las declaraciones de Mazón, en las que revelaba que no escuchó el sonido de su teléfono móvil porque lo tenía guardado en la mochila, cuenta que "pensé inmediatamente en las víctimas, porque fue el peor momento de la tarde. Yo quería informarle sobre todo por la presa de Forata y por la decisión de enviar ES-Alert", cuenta.

"Yo no le quería pedir ni opinión ni valoración. Nada paró el ES-Alert por parte del señor Mazón, porque yo ni pude informarle en el momento en el que se estaba debatiendo ni en el momento en el que ya se había decidido porque no me cogía el teléfono". El avance ha sido publicado en las redes sociales del programa de televisión.

Sobre la tardanza del envío de la alerta apunta que fue Jorge Suárez, subdirector de Emergencias de la Generalitat, el que a las 19.00 informó en el Cecopi de la posibilidad de enviar un ES-Alert. "Se inicia un debate, en primer lugar, sobre la idoneidad: sobre Es-Alert sí o no. Suárez lo tenía claro, yo también y creo que la gran mayoría teníamos claro que se tenía que lanzar. Entonces es cuando el jefe de operativo, el señor Basset, dice que cree que puede ser contraproducente mandar en ese momento un Es-Alert", explica Pradas.