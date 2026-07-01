Al menos 6 muertos en un voraz incendio en un bloque de edificios de Amberes (Bélgica)

Los bomberos belgas están luchando contra un incendio en un bloque de apartamentos en la ciudad de Amberes que ha causado la muerte de varias personas, al menos 6, según informó, según informó la cadena de televisión flamenca VRT. Tal y como han trasladado los bomberos de la localidad belga, el fuego ya no puede propagarse.

Según informó la policía, los bomberos locales recibieron una llamada a las 9:53 horas informando de un "incendio voraz" en la octava planta de un edificio de apartamentos de 10 plantas en la zona de Linkeroever de Amberes, en el norte de Bélgica. El edificio, que ya ha sido evacuado, albergaba a más de 200 personas, según informó la policía, que añadió que varias personas resultaron heridas.

"En este momento, no podemos proporcionar cifras al respecto, ya que nuestras prioridades son otras", declaró a la prensa Kim Bastiaens, portavoz de la policía local. "Por lo tanto, ahora mismo estamos buscando principalmente a las víctimas".

La lucha contra el fuego: "Sonó la alarma de incendios. Para entonces ya había humo"

En el lugar se encuentran varios cuerpos de bomberos de diferentes distritos, así como ambulancias y otros equipos de emergencia. "Pedimos a los vecinos afectados por el humo que cerraran las ventanas y las puertas y, si era necesario, que apagaran la ventilación", añadió la policía.

"Primero se fue la luz, tres minutos después sonó la alarma de incendios. Para entonces, ya había humo en los pasillos", declaró Geert Dewulf, residente del décimo piso, a la emisora belga VRTNWS. "Intentamos bajar por nuestra cuenta, pero ya no pudimos. Nos atrincheramos en nuestro apartamento y esperamos en la terraza. Unos 10 minutos después, los bomberos vinieron a rescatarnos de la terraza con su escalera", ha relatado.

Linkeroever es una zona residencial situada a las afueras del centro de la ciudad, en la margen izquierda del río Escalda. También cabe señalar que Bélgica ha sufrido una serie de graves incendios en las últimas semanas, incluido uno en un almacén en Bruselas. Se han producido en un importante contexto de ola de calor, con temperaturas excepcionalmente altas.