El límite extraordinario del 2% a la subida en los alquileres supone un ahorro a los inquilinos de hasta 658 euros en dos años

La limitación extraordinaria de la actualización anual de los contratos de alquiler al 2%, una medida recogida en el mismo Real Decreto sobre vivienda que también prorroga durante dos años los contratos de arrendamiento, puede suponer un ahorro de hasta 658 euros durante dos años para las familias cuyas revisiones seguían sujetas al IPC. Es el cálculo al que han llegado desde Sumar, socios del PSOE en el Gobierno de coalición, en un informe al que ha tenido acceso El HuffPost.

Para poder cuantificar el alcance de la medida, desde la formación han contrastado los datos con las proyecciones del Banco de España respecto a la inflación tanto en 2026 como en 2027. Plantean así el ahorro de las familias en tres escenarios distintos:

Escenario adverso (inflación del 3,9% en 2026 y del 2% en 2027): de no existir un límite, las mensualidades medianas del alquiler se situarían en 623,4 euros en 2026 y rozaría los 636 euros en 2027. Con la limitación del 2%, el pago mensual se contendría en los 612 euros el primer año y en los 624,2 euros el segundo. De este modo, en dos años, los inquilinos ahorrarían 276 euros en dos años.

Escenario central (inflación del 3% en 2026 y del 2,5% en 2027): si no hubiera un límite, la cuota mensual mediana ascendería hasta los 618 euros en 2026 y a los 633,5 euros en 2027. Con la limitación del 2%, la mensualidad se contendría de nuevo en los 612 euros el primer año y en los 624,2 euros el segundo. El ahorro sería de 182,5 euros en el acumulado de dos años.

Escenario severo (inflación del 5,9% en 2026 y del 3,2% en 2027): ante la ausencia de límites, el alquiler mensual crecería hasta los 635,4 euros en 2026 y hasta los 655,7 euros en 2027. Gracias a la limitación del 2%, el aumento quedaría contenido en 612 euros para 2026 y en 624,2 euros para 2027. Los inquilinos evitarían así el pago de 658 euros en el acumulado de dos años.

Desde Sumar advierten en el informe que el efecto de la limitación "es aún más crítico en aquellos territorios donde el esfuerzo financiero para pagar el alquiler ya está al límite". Ponen como ejemplo los casos de la Comunidad de Madrid, "donde un 43,1% de los hogares inquilinos destinan más del 30% de su renta disponible solo a pagar el alquiler, sin contar el gasto en otros suministros del hogar; o Cataluña, en el 38,2% de los hogares".

En el caso de la Comunidad de Madrid, el ahorro de los inquilinos podría llegar hasta los 867 euros en un escenario severo de inflación, unos 240 euros en el central. En Cataluña, los hogares ahorrarían hasta un 790 euros en un contexto severo; 331 euros en el central.

Tanto esta medida como la prórroga de los alquileres podrían caer, sin embargo, el próximo 28 de abril, fecha fijada para la convalidación de un decreto que con toda probabilidad recibirá el rechazo de PP, Junts y Vox. En redes sociales, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha recordado que "ambas medidas están en vigor" al tiempo que ha alertado de que PP y Vox "prefieran que ese dinero vaya al bolsillo de grandes caseros y rentistas en vez de a los inquilinos". "Pide la prórroga, defiéndela", ha reclamado.