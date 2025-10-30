El Partido Popular sale en defensa de Mazón pese a lo que se vio en el funeral de Estado: "Está al frente pese a quien le pese"

De nada han servido lo que todo el mundo pudo ver este miércoles durante el funeral de Estado por la DANA. Pese a lo expresado por los familiares de las víctimas, que ni siquiera querían a Carlos Mazón presente, el Partido Popular ha salido este jueves en defensa de su presidente autonómico. "[Mazón] está al frente de la recuperación, pese a quien le pese", ha declarado el vicesecretario de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Bendodo ha señalado que Mazón "tiene una tarea importante por delante, que es recuperar los daños que se produjeron". El representante del PP ha apuntado además que el presidente de la Generalitat ya "asumió responsabilidades en su día". "Dimitieron consejeros, se pidió disculpas y ahora está al frente de la recuperación, pese a quien le pese", ha dicho.

A quien sí ha señalado Bendodo es al Gobierno de España, que según él "no está ni se les espera". En su opinión, Pedro Sánchez siempre estará acompañado por la "frase de la vergüenza" de si "necesitan ayuda, que la pidan". "Una frase indigna de todo un presidente del Gobierno, que insultó así a todos los valencianos", ha añadido, aunque Sánchez nunca utilizara esa expresión tan repetida.

Bendodo ha sacado pecho incluso de la gestión del PP durante la crisis del Prestige para seguir atacando al Ejecutivo, que se dedica, ha denunciado, a echar "el muerto a las comunidades autónomas porque gobierna otro partido". En palabras del vicesecretario del Partido Popular, el Gobierno de Sánchez se ha dedicado solamente a hacer "política" e intentar "sacar rédito electoral" de la catástrofe.

Esta mañana, hasta el propio Carlos Mazón aseguró que se hacía "cargo" de lo ocurrido durante el funeral de Estado, donde fue increpado por muchos familiares. El president de la Generalitat Valenciana ha avanzado, además, una comparecencia en los próximos días, aunque no ha querido desvelar para qué.