Dejó 30 años de carrera en Wall Street a los 50 para abrir una hamburguesería: "No echo de menos ni un minuto mi antigua vida"

"A los 50 años hice la mayor locura que podía hacer, dejé mi carrera de 30 años de finanzas en Wall Street para montar una hamburguesería". Así empieza a contar su historia Mike Puma, un exejecutivo de Wall Street, que, de repente, lo dejó todo para abrir Gotham Burger Social Club, un local que, en la actualidad, es uno restaurantes de hamburguesas más famosos de Nueva York, según ha contado Puma en el canal de TouTube Bon Appétit.

Mike Puma explica cómo su equipo prepara carne fresca, hamburguesas de cebolla al estilo de Oklahoma, tacos de queso picado, pepinillos fritos y mucho más, sirviendo cerca de mil hamburguesas al día, asegura este emprendedor.

El protagonista de esta historia, aparte de corredor de bolsa, era un apasionado por las hamburguesas. Y como buen profesional, antes de adoptar esta iniciativa y renunciar a su carrera en Wall Street analizó muy bien cómo dominar el arte de la hamburguesa perfecta. Su proyecto comenzó en 2018 con cenas secretas y eventos emergentes (pop-ups) en la ciudad.

Tras ganar popularidad rápidamente, gracias al boca a boca y las redes sociales, logró establecerse en la zona de esta ciudad neoyorquina de Lower East Side, consolidando a su local como uno de los más famosos de la escena gastronómica de la Gran Manzana.

Hace 12 años, "lo que comenzó como una búsqueda para encontrar la mejor hamburguesa de Nueva York, se convirtió en una oportunidad para cocinar mi hamburguesa favorita para la gente a través de eventos benéficos, reuniones y puestos temporales" en locales, recuerda este exejecutvo.

Y, relata que la llegada de la pandemia del Covid-19 fue un momento crucial para su negocio: "En 2020, en pleno apogeo de la pandemia, varios dueños de bares me pidieron ayuda y un puesto temporal a la semana se convirtió rápidamente en tres, con gente esperando hasta tres horas por una hamburguesa. Era innegable que había una enorme demanda de la Gotham Smash Burger y, con el apoyo y el ánimo de mis amigos, decidí dejar una carrera de 30 años en Wall Street para dedicarme a la restauración".

Y es que Puma asegura que su hamburguesería es mucho más que eso: "Es un espacio para una comunidad que forma parte de algo más grande. Desde la comida hasta la música, el ambiente y la hospitalidad, nos esforzamos por brindarles a nuestros clientes la mejor experiencia". Según este empresario, allí los platos se preparan con esmero utilizando los mejores ingredientes disponibles, transportándote a tu infancia con sabores nostálgicos, pero con un toque sofisticado". "Creemos que nada sabe mejor que los recuerdos", concluye este emprendedor.