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De nuevo, y más que nunca, unidad en la defensa de las RUPs en la UE
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De nuevo, y más que nunca, unidad en la defensa de las RUPs en la UE

Es probable que nunca haya habido una situación interna de mayor heterogeneidad ideológica entre sus miembros, en paradójica simultaneidad con una mayor conciencia común de lo que está en juego.

Juan Fernando López Aguilar
Juan Fernando López Aguilar
La visión de López Aguilar

A lo largo de las legislaturas del Parlamento Europeo (PE) en las que ha venido funcionando el Intergrupo de trabajo de eurodiputados/as (MEPs, por sus siglas en inglés) residentes en las Regiones Ultraperiféricas (RUP), es probable que nunca haya habido una situación interna de mayor heterogeneidad ideológica entre sus miembros, en paradójica simultaneidad con una mayor conciencia común de lo que está en juego para su futuro en el conjunto de la Política Regional y de Cohesión de la UE.

En efecto, la presente legislatura 2024-2029 arrancó en un contexto geopolítico turbulento e incierto, marcado por las incertidumbres y por la desvinculación de grandes potencias nucleares (la Rusia de Putin, los EEUU de Trump, el Israel de Netanyahu...) de las reglas del Derecho internacional que expresan el orden por el que se ha regido la comunidad internacional desde la II Guerra Mundial y la edificación del sistema de la ONU.

La propuesta de Marco Financiero Plurianual presentada por la Comisión Europea que preside Von der Leyen (Comisión VDL II, MFP 2028-2034) ha pretendido argumentarse como un "cambio de paradigma" ante las prioridades impuestas por ese escenario geopolítico, acarreando, en la práctica, la disolución de los vectores de cohesión y solidaridad regional en aras de un nuevo altar de prioridades en Seguridad y Defensa.

Las nuevas rúbricas del MFP 2028-2034 insisten, efectivamente, en la seguridad y la defensa, ya lo sabemos. Pero bajo ningún concepto es aceptable para las RUP que estas "nuevas prioridades" deban abrirse paso en perjuicio de las políticas de las que dependen las correcciones de sus desigualdades de origen y de carácter estructural, derivadas de su lejanía y fragmentación territorial (insularidad alejada).

Entre las prioridades de las RUP, plenamente respaldadas por la unidad y la estrategia compartida de sus MEP del Intergrupo, sobresale, por descontado, el mantenimiento a toda costa de las políticas regional y de cohesión, diferenciadas respecto de cualquier otra rúbrica, con su denominación como tales.

Importa también el mantenimiento del POSEI —apoyo al sector primario de las RUP en el marco de la PAC—, junto con las ayudas al sector pesquero, entre las que cobra especial relevancia la atención a la pesca artesanal, actividad sostenible por definición y por su práctica, que es en sí misma incompatible con la acumulación de cargas administrativas y burocráticas que se le han impuesto últimamente, con evidente desconocimiento del funcionamiento del sector.

Pero es también esencial mantener la ficha de cofinanciación de hasta el 85%, independientemente de la renta relativa de la RUP de que se trate ("región en transición"). La Política de Vecindad y el programa Interreg forman parte asimismo de la dieta de supervivencia de las RUP ante el futuro de la UE.

La diversificación económica de las RUPs es un objetivo recurrente en todas las agendas: pasar del monocultivo (agrícola o turístico) a una economía azul, verde y circular, con sectores punteros en innovación e investigación, como la investigación biomarina o la observación aeroespacial.

Las particulares dificultades en el acceso a la vivienda en las RUP han suscitado discusiones acerca de la pertinencia de medidas especiales invocando la base jurídica específica del artículo 349 del TFUE. Cualesquiera que sean esas decisiones singulares, deberán justificarse en su proporcionalidad para asegurar su conformidad con el Derecho de la UE.

La jurisprudencia del TJUE es elocuente: no caben discriminaciones arbitrarias o carentes de fundamento razonable; cada excepción al régimen europeo basado en las cuatro libertades clásicas (que incluyen la libre circulación y la libertad de elección de residencia de la ciudadanía europea) debe razonarse y justificarse mediante medidas proporcionales al objetivo perseguido de facilitar el acceso a una vivienda asequible para la población residente.

En definitiva, nunca como en esta legislatura 2024-2029 había tenido el Intergrupo RUP mejor fundadas razones para la unidad de acción —unidad en el PE, unidad de los Gobiernos (francés, portugués y español) en el Consejo de la UE, unidad de los actores económico-productivos y unidad en el apoyo de la sociedad civil y de sus organizaciones—, superando, en lo preciso, sus diferencias internas, primando el objetivo común.

Juan Fernando López Aguilar
Juan Fernando López Aguilar
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Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada con premio extraordinario, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, becario de la Fundación Príncipe de Asturias en EE.UU, Máster en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University, Boston, Massasachussetts), y Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, con premio extraordinario. Desde 1993 ocupa la Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es, además, titular de la Cátedra Jean Monnet de Derecho e Integración Europea desde 1999 y autor de una docena de libros. En 2000 fue elegido diputado por la provincia de Las Palmas y reelegido en 2004 y 2008 como cabeza de lista a la cámara baja de España. Desde 2004 a febrero 2007 fue ministro de Justicia en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. En octubre de 2007 fue elegido Secretario general del PSC-PSOE, cargo que mantuvo hasta 2010. En el año 2009 encabezó la lista del PSOE para las elecciones europeas. Desde entonces hasta 2014 presidió la Delegación Socialista Española y ocupó la presidencia de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo. En 2010 fue nombrado vicepresidente del Partido Socialista Europeo (PSE).

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