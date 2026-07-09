España da una lección a Europa: la ley del calor que los sindicatos exigen para 15 millones de trabajadores ya es obligatoria aquí desde 2023

Termómetro en una calle de Granada (España) durante una ola de calor

Una ola de calor recorre Europa. Las altas temperaturas afectan a países como Francia y Alemania, donde están poco acostumbrados a fenómenos como este. Las condiciones extremas han dañado infraestructuras y colapsado sistemas sanitarios. Francia ha contabilizado más de mil fallecimientos asociados al calor.

Esta situación ha abierto un debate en el que España lleva mucho adelanto: la necesidad de adaptar las normas de protección laboral al cambio climático.

La Federación Europea de Sindicatos de la Alimentación, la Agricultura y el Turismo (Effat) ha publicado un comunicado en el que exige a la Unión Europea una ley vinculante que sirva para para proteger a los trabajadores de las altas temperaturas.

Operarios trabajando durante una ola de calor en Sevilla MARCELO DEL POZO

"No podemos aceptar otro verano con accidentes laborales evitables relacionados con el calor. No podemos aceptar otro verano en el que los legisladores actúen con insuficientes medidas y demasiado tarde", expone el secretario General de EFFAT, Enrico Somaglia. Este sindicato representa a 15 millones de trabajadores.

Los sindicatos proponen medidas como ajustar o suspender la jornada laboral en caso de que la temperatura supere ciertos umbrales, incluir descansos remunerados de obligado cumplimiento o asegurar el acceso a sombra, agua y refrigeración.

Quizás estas propuestas te suenen, pues España cuenta con una ley que ya recoge algunas de ellas.

La ley española que quieren en el resto de países europeos

El Real Decreto-ley 4/2023 es el que regula lo que se debe hacer en el trabajo en caso de calor extremo. La norma obliga a las empresas a evaluar el riesgo derivado de las altas temperaturas y a adoptar medidas preventivas adecuadas.

La ley incluye estas medidas:

Evaluación obligatoria del riesgo por calor.

Posibilidad de prohibir determinadas tareas durante las horas más calurosas.

Adaptación de las condiciones de trabajo.

Reducción o modificación de horarios cuando existan avisos meteorológicos naranja o rojo y el riesgo no pueda mitigarse de otra forma.

Esto afecta sobre todo a los trabajos que se llevan a cabo al aire libre o en lugares donde no se puede controlar adecuadamente la temperatura. Sectores como la construcción o la agricultura son los que más aplican esta normativa, aunque también se utiliza en labores como la limpieza de las calles.