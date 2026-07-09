Denuncia lo que le han cobrado en un hospital de Murcia al comprar un yogur: "Ir al hospital no es un capricho"

El usuario de X @KarlosPikera ha denunciado a través de una publicación en su perfil de esta red social lo que le han cobrado al ir a pedir un yogur a la cafetería del Hospital General Universitario Rafael Méndez de Lorca, donde se encontraba acompañando a su madre.

"Hoy llevo desde las 13:00 en el Hospital General Universitario Rafael Méndez de Lorca acompañando a mi madre, de 85 años y con demencia. La espera ya es dura de por sí, pero hay algo que me parece indignante", ha comenzado diciendo.

El protagonista de la historia ha destacado que "al estar el hospital prácticamente aislado, si necesitas comer o comprar algo para un paciente, en muchos casos solo tienes una opción, que es la cafetería".

Por ello, se ha acercado a este lugar del hospital para comprar un yogur de fresa para que su madre pudiera merendar. Al ir a pagar ha visto que le han cobrado 1,90 euros.

"Ese mismo yogur cuesta aproximadamente 0,25 euros por unidad (1 euro el pack de cuatro) al comprar un pack en un supermercado. Estamos hablando de un incremento cercano al 660%", ha afirmado.

El tuitero ha aclarado que no está pidiendo "precios de supermercado" porque es consciente de que "una cafetería tiene costes y debe obtener beneficios". Sin embargo, sí que ha hecho una apreciación: "Una cosa es ganar dinero y otra muy distinta aprovechar una situación en la que pacientes y familiares no tienen alternativa".

"Ir al hospital no es un capricho. Hay personas que pasan allí jornadas enteras o semanas acompañando a un ser querido. Los productos básicos deberían tener precios razonables", ha sentenciado.

Por ello, ha terminado por pedir al hospital en cuestión, al Servicio Murciano de Salud y a quien corresponda que "revisen esta situación". "La atención sanitaria también pasa por tratar con dignidad a pacientes y acompañantes", ha concluido en una publicación que está siendo compartida masivamente.

Además, también ha adjuntado una foto de la cuenta que ha pagado en la que se ve el yogur que ha cogido y que le ha costado 1,90 euros, mientras que otros productos como un refresco (1,55 euros), un café con leche (1,45 euros) o una empanada (1,60 euros) sí que tienen un precio mucho más razonable.