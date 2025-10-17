El PP amenaza con llevar al Gobierno al Constitucional por no presentar los presupuestos generales

El Partido Popular plantea dar un potencial golpe de efecto, ya que en la práctica parece muy complicado que prospere. Según ha confirmado Alicia García, portavoz del PP en el Senado, la formación popular llevará al Gobierno ante el Tribunal Constitucional mediante el Senado por no presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Este paso parece haberse tratado de una decisión muy meditada dentro del seno popular por varias cuestiones.

Principalmente una de ellas, y es que los populares tendrán que llevar el caso ante el tribunal de garantías, donde impera una mayoría progresista. Así, los pasos a seguir a partir de ahora por parte del PP serán llevar el asunto al Senado, donde se debatirá y se votará el miércoles 22 de octubre, y en la iniciativa el PP requerirá al Gobierno que presente los PGE.

En caso de que el Gobierno no lo haga en un plazo de un mes, se abrirá un conflicto de atribuciones entre el Senado y el Gobierno en el TC, según adelanta El País, citando fuentes populares. "España no puede seguir viviendo en una anomalía democrática permanente. Necesitamos unos Presupuestos urgentes", ha declarado García.

En este sentido, los líderes de la oposición acusan a Sánchez de "rebeldía constitucional", y aseguran que devolverán "a los españoles a la política útil". Desde el PP consideran que es posible llevar al Gobierno a la justicia por no presentar los PGE y haber incumplido el plazo que estipula la Constitución (al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior).

Se trata de uno de los caballos de carrera del Partido Popular, cuyo líder Feijóo, aun consciente de que su formación ha enfrentado situaciones similares en el pasado -y ha actuado de la misma manera-, achaca que podría ser la primera legislatura en la que no se aprueban ningunos presupuestos, algo que tilda de "anomalía constitucional".

Además, señaló que "los Presupuestos no son opcionales, son una obligación constitucional y los derechos están para respetarse", algo que parece que no aplicaba en ciertos momentos bajo la batuta de un gobierno popular.

En cualquier caso, y tras consultarlo con sus servicios jurídicos, la vía más fácil para los populares es la de llevar el asunto al Senado donde harán buena su mayoría absoluta para presentar el conflicto de atribuciones contra el Gobierno y de ahí pasaría al tribunal de cuentas.