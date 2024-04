El PP se enreda con Palestina 

Europa Press via Getty Images

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no tienen una interlocución directa sobre nada. Tampoco en política internacional, a pesar de la tradición de tener un teléfono rojo sobre esta cuestión entre el Ejecutivo y el PP. ¿Cuál era el objetivo? No dañar la posición de España y que el mensaje fuera de nuestras fronteras llegara nítido. El líder de la oposición ha solicitado, sin éxito, recuperar esa comunicación.

Con todo, la posición sobre Palestina del Ejecutivo y el principal partido de la oposición están próximas. El presidente quiere que su reconocimiento sea uno de los hitos del mandato de Sánchez y está de gira internacional para conseguirlo. El socialista ya ha sumado a Noruega a la lista de países dispuestos a respaldarle. “España no se conforma con ser mero observador internacional, es un actor de primer orden”, se reafirmó esta semana en el Congreso.

También en el hemiciclo, Feijóo quiso zanjar el runrún interno sobre su posición en la materia, respaldando la solución de los dos Estados, desde la coordinación y el aval de los principales países de la UE. “Yo no abandono los grandes consensos en España”, dijo, no sin recordar que esa solución quedó avalada por las Cortes Generales en 2014. Precisó, eso sí, que lo más urgente ahora es “el alto el fuego, la liberación de rehenes, la ayuda humanitaria y evitar una escalada”.

Para Génova, “lo razonable” es que Sánchez convoque a Feijóo a Moncloa y, juntos, certifiquen esa posición. Extremo que Moncloa rechaza “porque no se da el contexto”. El PP forzó que el último encuentro entre ambos fuera en el Congreso y no en el complejo presidencial, en el marco de las negociaciones de la investidura.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la manifestación contra la amnistía y acompañado del expresidente del Gobierno José María Aznar, la mandataria madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el regidor de la capital, Jose Luis Martínez-Almeida, en la Puerta del Sol. Juan Naharro Gimenez/Getty Images

El terremoto interno lo provocó, en primer término, José María Aznar. “A los que se refieren a la creación de un Estado palestino, ¿a qué se refieren? Eso no existe. Eso es absurdo”, dijo el expresidente. La dirección nacional tuvo entonces días de titubeos, los barones territoriales no recibieron la posición “exacta” sobre la cuestión -según uno de ellos- y el lío interno fue creciendo. “El problema es que Génova no salió el minuto después para zanjar la posición”, en palabras de un líder territorial.

Con sus palabras en las Cortes Generales, Feijóo armonizó la posición del PP. Pero solo horas después, el viernes, fue Isabel Díaz Ayuso quien se salió del guion dictado por el líder nacional. “Sánchez ha decidido que la segunda masacre más importante cometida contra los judíos después del Holocausto se solucione premiando a los terroristas de Hamás”, denunció la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Cuca Gamarra, la secretaria general, tuvo que recordar entonces que la posición del partido la marca Feijóo. Aunque, como es habitual, evitó el choque con Ayuso. “Ella tiene su discurso, pero la posición oficial es la que marca Génova”, precisaron fuentes populares.

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno Europa Press via Getty Images

Los barones consultados por El HuffPost creen que “hay que respetar” la línea fijada por Feijóo, y que no toca “generar líos” en la política internacional. “Ya llevábamos unos días de ruido y, cuando parecía que estaba solucionado, de nuevo pisamos el mismo charco. Es verdad que con esa posición tan dura Ayuso se come al votante de Vox, pero también que le genera un marrón a Feijóo en una posición muy delicada”, en palabras de un presidente con mando en plaza.

Todo en una semana en la que PP y PSOE se miraron de reojo por la denominada guerra de comisiones. De momento, como avanzó este periódico, “no” se han atravesado líneas rojas. Pero formalmente ni unos ni otros descartan nada, incluso llamar al Senado a Begoña Gómez, la mujer del jefe del Gobierno. Los populares de Madrid han trasladado que si el PSOE cita al entorno de Isabel Díaz Ayuso, que tendrá que acudir, “entonces Feijóo tendrá que llamar a Begoña”.