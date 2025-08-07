El PP de Jumilla se defiende y asegura que no hay ningún veto ni ninguna prohibición por "condición o práctica religiosa"

El Partido Popular de Jumilla ha publicado un comunicado tras todo el lío que se ha montado en el municipio murciano tras aprobar junto a Vox la primera medida en España que impide llevar a cabo celebraciones islámicas en lugares públicos.

En un escrito publicado en Facebook, los populares han asegurado que "en Jumilla no se ha aprobado ningún veto ni ninguna prohibición a nadie por su condición o práctica religiosa".

"Jumilla es un municipio donde convivimos 72 nacionalidades y hemos vivido en paz hasta ahora sin ningún problema de convivencia. Y lo seguiremos haciendo", ha asegurado.

Explican en el comunicado que "ni el Ayuntamiento de Jumilla ni ningún otro Ayuntamiento de España puede prohibir la libertad religiosa y de culto de ninguna otra comunidad, ya que es un derecho recogido en la Constitución Española".

El PP de Jumilla ha defendido que la moción aprobada en pleno "no recoge ningún veto ni ninguna prohibición a nadie por su origen o creencia religiosa". Tras ello, han justificado que en el primer punto de la moción aprobada se insta al Gobierno a "promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas en nuestro país".

En el comunicado, destacan que eso es algo que "ya se hace, se ha hecho y lo seguirán haciendo los equipos de Gobierno" que pasen por el Ayuntamiento. "En Jumilla, por ejemplo, celebramos el día de la Hispanidad o el Día de la Constitución Española", ha añadido.

Recuperan también el segundo apartado, en el que instan al equipo de Gobierno a iniciar trámites oportunos para que "el uso de dichas instalaciones (deportivas municipales) sea exclusivamente para el ámbito deportivo o actos y actividades organizadas por el Ayuntamiento de Jumilla". "No para actividades, culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento", detalló.

"Esa fue exactamente la realidad de lo que se aprobó y en ningún caso aparecen palabras como 'musulmanes', 'comunidad islámica' o 'prohibición'. El resto de las instalaciones municipales estarán a disposición de toda la sociedad, incluida la comunidad musulmana", ha expuesto.

"Respetamos las creencias y las costumbres de todos

Minutos antes, el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha reaccionado a la noticia, defendiendo que desde el PP son "un partido constitucionalista" que respeta "las creencias y las costumbres de todos".

Desde Marbella, ha dicho que "la resolución que se ha aprobado en Jumilla son solo dos puntos en los que no hay ninguna referencia a ninguna religión, a ningún rito, como ya ha recogido algún medio, que eso no es cierto".

"El PP, que quede claro, es un partido constitucionalista, respeta las creencias de todos", ha incidido, al tiempo que ha agregado que "somos el partido de la libertad y por encima de todo está el respeto y es falso que el PP señale a nadie".

En este punto, ha recordado que "el artículo 16 de nuestra Constitución recoge el carácter aconfesional de nuestro Estado y la necesidad de que los poderes públicos colaboren con otras creencias religiosas que están en la sociedad española".

Por tanto, ha continuado, "somos el partido de la libertad y por tanto entendemos que hay que cumplir la Constitución". "Esto no va de religión ni de nacionalidades, esto va de una modificación legal que se ha hecho en un tema de un Ayuntamiento nada más", ha insistido, reiterando que "somos un partido constitucionalista que respetamos las creencias y las costumbres de todos", ha concluido.

Los obispos defienden "la libertad ideológica, religiosa y de culto"

Los obispos han asegurado que las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas por el derecho a la libertad religiosa, un derecho humano fundamental, dicen, protegido por la Constitución española.

La Constitución blinda ese derecho fundamental en su artículo 16.1, que indica: "Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley", recuerda la Conferencia Episcopal.

Y por eso, a juicio de los obispos, la única intervención posible por parte de las autoridades públicas es ante "la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar".

En consecuencia, entienden que "esto debe ser valorado con objetividad por especialistas y con criterios técnicos para que no responda a una decisión arbitraria o ideológica". Si buscan proteger el bien común, "se deben extender a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas".