El PP llamará a Tezanos a la Comisión de Investigación del CIS en el Senado: será el 9 de diciembre

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, en la entrega del Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política, en la Galería de las Colecciones Reales del Palacio Real de Madrid, el 26 de marzo de 2025.

El Partido Popular (PP) ha anunciado esta mañana que llamará a José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) desde 2018, a la Comisión de Investigación sobre este organismo que acoge el Senado. Será el próximo martes, 9 de diciembre, según indican fuentes populares a El HuffPost.

"El sanchismo llegó al poder y se asentó en el poder en base a una *triple corrupción:* la corrupción económica de la pandilla del Peugeot, la moral de pactar con Bildu y la política de asaltar las instituciones para ponerlas a su servicio. Y uno de los ejemplos más representativos es el CIS", denuncia la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo.

El PP, que llama al sociólogo "el delegado del Gobierno en el Centro de Investigaciones Sociológicas", defiende que tendrá que "rendir cuentas" en el Senado por lo que entiende que es un "falseamiento de las encuestas en beneficio de Pedro Sánchez, pagadas por todos los españoles". Y trata de reforzar su denuncia afirmando que por la citada comisión ya han pasado 16 expertos y "la inmensa mayoría" coincide en ello.

"Cuando el socialista Tezanos entró por la puerta del CIS, salió el prestigio y el rigor de la institución y entró la manipulación y el sectarismo", abundan los conservadores. "Una institución referente en encuestas y estudios sociológicos ahora se ha convertido en ejemplo de okupacion de las instituciones por parte del sanchismo", sostienen la mismas fuentes en la Cámara Alta.

Citan como "último ejemplo" la encuesta publicada ayer mismo, que mantiene al PSOE como la fuerza política más votada en unas eventuales elecciones, con 10,2 puntos por encima del Partido Popular, aunque los socialistas caen en estimación de voto mientras suben populares y Vox. "Unos datos que si Sánchez se creyese de verdad convocaría de inmediato elecciones, pero él y todos los españoles saben que las encuestas del CIS son la carta a los reyes magos de Sánchez", remachan. "Unas encuestas prefabricadas en base al interés de Sánchez y no a la verdad". "Algo muy grave porque estamos hablando de dinero público. Y los españoles no merecen que malversen su dinero em beneficio del interés personal de Sánchez", concluye el PP.

El contexto

La comisión a la que el PP ha citado a Tezanos se constituyó en el verano de 2024 y está presidida por el popular Antonio Luengo, cuyo partido tiene la mayoría en el Senado.

Al activarse, en septiembre del pasado año, la oposición al Gobierno de PSOE y Sumar defendió la necesidad de conocer "a qué se deben las desviaciones en las encuestas, que siempre favorecen al partido en el que milita Tezanos, con horquillas más amplias que nunca y despilfarrando dinero público".

También consideraba que deben existir explicaciones sobre su gestión en el organismo y "el disparatado incremento en los gastos", de 8 a 14 millones, "que ha dado lugar a pérdidas de 2,5 millones en el 2023 y que ha necesitado que el Gobierno le enchufe al CIS 3,3 millones adicionales".