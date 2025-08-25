El PP solicitó el doble de medios aéreos contra incendios de los que dispone la Unión Europea

Los incendios siguen provocando estragos por lo largo de toda la península. En ese sentido, las tres comunidades gobernadas por el Partido Popular hicieron una solicitud extraordinaria a la Unión Europea el 15 de agosto según ha adelantado el diario El País. Todo ello en el día en el que su líder, Alberto Núñez Feijóo, pidiera al Ejecutivo de Pedro Sánchez el despliegue militar más allá de la UME. En total, Bruselas cuenta con 26 aeroplanos —la mitad de lo que solicitaban los populares— . Una medida que la propia directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ya calificó de "imposible".

Castilla y León, presidida por Alfonso Fernández Mañueco, que había asegurado el propio 14 de agosto que tenía los "suficientes medios", pasó a pedir una lista inasumible para la Unión Europea. Dentro de sus peticiones se encontraban 20 helicópteros de transporte de personal y 10 helicópteros bombarderos de agua. La Junta de Extremadura, liderada por María Guardiola, también pidió 10 aviones anfibios y 10 helicópteros ligeros. Y la Xunta de Galicia, dirigida por Alfonso Rueda, también pidió "todos los medios aéreos de ala fija o helicópteros que tenga a disposición el Gobierno central".

Sumando todas las peticiones de los líderes autonómicos del PP, en total suman un total de 50 medios aéreos de los que la Unión Europea en este año cuenta con 22. De ellos, España aporta dos de los 14 aviones Canadair CL-415 a una flotilla que completan 6 aviones Fireboss y dos Air Tractor. Con todo ello, Mañueco también pidió a Fernando Grande Marlaska, ministro de Interior, mil soldados, 25 bulldocers, 15 vehículos nodriza y 15 puestos de mando avanzado.

"Hace días que pedimos activar la ayuda de la UE para más recursos aéreos y el despliegue de efectivos y maquinaria del Ejército. El Gobierno tiene que dejar de llegar tarde siempre. Pido a Sánchez que no deje pasar más tiempo y lleguen los medios ya", aseguraba vía redes sociales el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Un comentario que, realmente, distaba mucho de la realidad. A los días, los primeros aviones de Francia llegaban a las tierras gallegas para intentar paliar unos incendios que en el conjunto nacional llevan arrasadas unas 400.000 hectáreas.

El Ministerio de Transición Ecológica asegura que el Gobierno, además, ha transferido hasta 253 millones de euros a las comunidades autónomas para la prevención y extinción de los fuegos. Con ello, Sara Aagesen afirma haber destinado otros 149 millones "modernización de todas las bases de operaciones".

La situación trágica de los incendios sigue poniendo encima de la mesa la gestión de las comunidades autónomas que tienen las competencias para la materia de prevención y extinción de estas catástrofes.